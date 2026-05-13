Adolescente fue apuñalado y llevado de emergencia a una clínica en estado crítico

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras ser atacado con un cuchillo la noche de este martes en Belén de Carrillo, Guanacaste.

Según el reporte de la Cruz Roja, la emergencia fue atendida a eso de las 9:55 p.m., cuando se alertó sobre un menor herido.

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Al llegar al sitio, socorristas abordaron al joven, quien presentaba una herida por arma blanca en los glúteos.

La Cruz Roja trasladó al menor a la clínica. (Cruz Roja/Cortesía)

Debido a la gravedad de su condición, el joven fue trasladado en estado crítico a la clínica de Filadelfia para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida por una ambulancia de soporte básico.

Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que ocurrió el ataque ni la identidad de posibles responsables.