Adolescente quedó grave tras violento choque entre carro y motocicleta en San Carlos

Una adolescente de 15 años resultó gravemente herida la noche de este miércoles tras una colisión entre un carro y una motocicleta en Santa Clara en Florencia de San Carlos.

Dos personas fueron llevadas delicadas al hospital (Édgar Chinchilla, corresponsal GN)

La emergencia fue reportada a las 10:13 p. m.

Según el reporte de la Cruz Roja , la menor fue atendida en condición crítica y presentaba múltiples traumas, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital de San Carlos.

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Además, un segundo paciente también fue llevado al mismo centro médico en condición urgente.

Para atender la emergencia, se desplazaron dos unidades de soporte básico.