Adulta mayor acusada por el secuestro y homicidio de William Creighton se descompensó en juicio

Una adulta mayor de apellidos Aguirre Leal, de 74 años, se descompensó dentro de la sala 3 del Tribunal Penal de Goicoechea, minutos antes de que terminara el debate de este viernes del juicio por el secuestro y homicidio del empresario estadounidense William Sean Creighton Kopko.

Luis Guillermo Barrantes, defensor de la señora, alzó la voz porque asegura que Aguirre no está en condiciones para pasar todo el día en la sala.

“Quiero hacer una denuncia pública porque desde que empezó el juicio, el 9 de agosto anterior, pedí que a esta señora se le permitiera no estar en el juicio, ella no está en condiciones, tiene 74 años, en Medicatura Forense comprobaron que tiene problemas en los huesos, no le dan ni siquiera una silla especial para un adulto mayor”, dijo Barrantes.

[ Abuela encarcelada por secuestro de gringo: “¡Qué me investiguen porque con toda seguridad yo no sé nada!” ]

Aguirre Leal fue atendida por el personal médico del II Circuito Judicial. Además, miembros de la seguridad de los Tribunales la sacaron alzada de la sala para ponerla en una silla de ruedas y seguir con la atención.

El abogado de la adulta mayor pidió que al menos le den una silla adecuada para que enfrente el proceso. Foto: Cortesía para LT El abogado de la adulta mayor pidió que al menos le den una silla adecuada para que enfrente el proceso. Foto: Cortesía para LT

Barrantes sostuvo que no se trata de falta de medicamentos, ya que asegura que los toma al pie de la letra.

“Ella está con sus medicamentos al día, pero se descompensa por estar en sillas no adecuadas”.

La Fiscalía asegura que en la propiedad de Aguirre Leal, en Moravia, San José, fue donde tuvieron en cautiverio a William Creighton en setiembre del 2018.

Con síntomas

Ese no fue el único atraso en el juicio, ya que otra de las acusadas, de apellidos Solís Chaves, de 27 años, dijo tener síntomas de covid-19, por lo que mandaron hacerse la prueba y deberá conectarse por Internet para seguir con el debate.

William Sean Creighton desapareció el 24 de setiembre del 2018, su cuerpo apareció en setiembre del 2019. Foto: Tomada del sitio web de William Sean Creighton William Sean Creighton desapareció el 24 de setiembre del 2018, su cuerpo apareció en setiembre del 2019. Foto: Tomada del sitio web de William Sean Creighton

La adulta mayor y Solís, son la abuela y novia de un hombre de apellidos Morales Vega, supuesto líder del grupo que habría secuestrado y matado al empresario gringo. Junto a ellos también son acusados la mamá de él, de apellidos Vega Aguirre, de 48 años, y un tío, apellidado Vega Aguirre, de 49 años.

Además de otros supuestos cómplices: Ford Dowman, Martínez Chacón, Sanabria Abarca (mujer), Sánchez Gamboa, Jirón López y Medrano Vargas (los dos últimos son oficiales de Tránsito).