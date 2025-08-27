Sucesos

Adulto mayor y un hombre están graves tras terrible accidente en un ascensor

Emergencia con el ascensor ocurrió este martes en San José

Por Silvia Coto

Dos hombres, uno de 62 años y otro de 65, fueron rescatados, debido al colapso de un ascensor en San Francisco de Dos Ríos, San José. Ambos están en condición crítica.

Un ascensor se desplomó y dejó dos heridos
Un ascensor se desplomó y dejó dos heridos (cruz r/cortesía)

El ascensor se precipitó desde el tercer piso. La emergencia ocurrió en el barrio Hispano, 250 metros al sur de la agencia del BCR.

Según Jeremy Poveda, de prensa de la Cruz Roja, los rescatistas usaron equipo especial de rescate para liberar a los dos hombres que quedaron atrapados dentro de la estructura.

Los dos hombres fueron llevados con múltiples y severas lesiones al Hospital Calderón Guardia.

Las razones por las que colapsó el ascensor están en investigación.

