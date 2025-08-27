¡Terror en San José! Ascensor se desploma desde un tercer piso con dos personas atrapadas

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Un ascensor cayó desde un tercer piso con dos personas que están atrapadas en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

La Cruz Roja atiende la emergencia en barrio Hispano, 250 metros al sur del BCR, y mantiene en alerta a los cuerpos de socorro.

En el sitio se mantienen varias unidades de rescate y están esperando la llegada de unidades especializadas para el rescate.

“Nuestro personal reporta que ambas personas se encuentran en condición crítica con múltiples traumas. Una de las víctimas corresponde a un hombre de 55 años. En este momento se continúa trabajando en el lugar con el equipo de rescate para lograr la liberación de los pacientes”, dijo la Cruz Roja.