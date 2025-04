Adultos mayores que recibieron brutal golpiza a manos de salvajes siguen viviendo una pesadilla

A punta de golpes, los salvajes le quebraron una muñeca a la señora. Foto: Cortesía (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Mientras muchos aprovecharon la Semana Santa para salir de paseo, dos adultos mayores pasaron esos días encerrados en su casa, pues tienen miedo de que los hombres que les dieron una brutal paliza los busquen para agredirlos nuevamente.

Esa es la pesadilla que están viviendo un señor de 75 años y su esposa de 64 años, cuyas identidades no daremos a conocer por motivos de seguridad. Ellos fueron vapuleados por al menos tres hombres, quienes los responsabilizaron por un mortal accidente de tránsito del que ellos no tuvieron la culpa. En ese hecho murió un hombre apellidado Bonilla, de 35 años.

“Yo siento mucho temor de que esa gente venga a buscarnos para hacernos más daño, más sabiendo que nosotros ya denunciamos lo que nos pasó. También siento temor de que busquen a otra persona y que le hagan algo como lo que nos hicieron a nosotros”, comentó el señor a La Teja.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado domingo 13 de abril, en la localidad de Loma Larga, en El Llano de Santa Cruz, en Guanacaste, cuando la pareja se dirigía hacia su casa tras haber celebrado el cumpleaños de la señora en un restaurante.

“Un hombre falleció cuando intentó cruzar la carretera y fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, posteriormente fue impactado por otro carro (en el que viajaban los señores), que venía detrás de ese vehículo. Los ocupantes de este segundo vehículo se bajaron para tratar de auxiliar a esta persona y es ahí donde aparentemente fueron agredidos”, informó el OIJ.

Esa versión dada por la Policía Judicial fue la misma que los adultos mayores le dieron a La Teja antes de que el caso se diera a conocer, pues siempre sostuvieron que ellos no atropellaron a Bonilla.

La golpiza se dio luego de que otro carro atropello a Bonilla. Foto: Cortesía (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Ya estamos un poquito mejor, ya nos atendieron en la Fiscalía y estamos viendo qué sucede de aquí en adelante”. — Adulto mayor agredido.

Heridas que no se ven

La paliza que recibieron los esposo esa noche fue brutal, pues entre tres hombres los bajaron de su carro y los atacaron a golpes, al punto de que la señora perdió varios de sus dientes, además le quebraron la muñeca del brazo izquierdo.

Su marido también sufrió graves lesiones, pues a punta de golpes los desalmados le abrieron la frente, por lo que en un centro médico tuvieron que ponerle dos puntos, además quedó con muchos moretones y raspones en todo su cuerpo. Como si eso no fuera suficiente, los sujetos también quemaron parte del interior del carro en el que viajaban los esposos.

Este lunes, La Teja conversó con el señor para saber cómo se encontraban tras el ataque y nos contó que físicamente están mejor, pero aseguró que las heridas que no se ven a simple vista son las que más angustia les generan.

“Yo me siento un poco afectado, mi esposa sí se siente un poco mejor, la veo más tranquila, pero yo sí me siento muy afectado todavía. Tengo en la mente lo que nos sucedió, no puedo quitarme eso de la mente, todo lo que vivimos y lo que pasamos esa noche”, contó el adulto mayor.

Atemorizados

Una situación que agrava aún más esas heridas emocionales que tiene la pareja es el hecho de que hasta el día de hoy esos hombres que los agredieron siguen en libertad.

Los sospechosos golpearon el carro de la pareja y también trataron de quemarlo. Foto: Cortesía (cortesía/Matrimonio de adultos mayores agredidos en Santa Cruz. Foto cortesía.)

Ante una consulta hecha por este medio, el Ministerio Público informó que solo uno de los sospechosos ha sido identificado, pero este no cuenta con ningún tipo de medida cautelar, es decir, puede estar cerca de los señores como si nada hubiera pasado.

“El caso se sigue en contra de un hombre de apellidos Rodríguez Rivera; sin embargo, se cree que dos personas más habrían participado, por lo que se solicitó al OIJ realizar las diligencias de investigación correspondientes”, respondieron.

Esta situación causa mucha angustia en los esposos, pues lo que más desean es que esos hombres sean detenidos y se les dicte alguna medida en su contra, para así poder estar un poco más tranquilos.

El señor también mencionó que en medio de esta terrible situación, el único consuelo que tienen es que el OIJ respaldó la versión que dieron desde un principio acerca de que son inocentes del atropello de Bonilla.

“Nos sentimos bien, porque nosotros siempre dijimos la verdad, no tuvimos la culpa en ese accidente y esos hombres nos atacaron sin ningún motivo. También les agradecemos a ustedes (La Teja) por haber publicado eso que nos pasó, no sabe cómo se los agradecemos”, mencionó.

Este lunes los esposos se presentaron a Medicatura Forense para entregar los documentos que les dieron en el hospital de Liberia sobre las heridas que sufrieron en el ataque.

También contaron que se enteraron de que, al parecer, hay un abogado interesado en representarlos, por lo que su sobrina trató de contactarlo, pero hasta el momento no han tenido éxito