“Le pedí ayuda a un vecino y me dijo que los ríos se desbordaron por lo que era más peligroso salir en ese momento. Me agarró un temblor en el cuerpo debido al miedo, por lo que dos vecinas vinieron a ayudarme con los chiquitos y eso me tranquilizó mucho. Algunas personas de la iglesia en la que nos congregamos nos trajeron ropa seca y comida. Hemos decidido no irnos de la casa, porque nos da miedo perder lo poco que nos queda”, dijo la mujer.