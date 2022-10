Afectado por inundaciones en Jacó: “Hoy conocí el amor y la amistad”

Edwin Villalobos (a la izquierda) perdió todo en las inundaciones. Foto: Cortesía (Cortesía)

Don Edwin Villalobos, dueño de Carton Surboards, es uno de los afectados por las inundaciones en Jacó. Él perdió su tallercito y ahora tendrá que empezar de cero.

Este emprendedor nos contó que en medio del dolor y la destrucción, también ha sentido mucho amor, y solidaridad gracias a un montón de personas que llegaron a ayudarlo.

“Yo vivo a la par del río Las Monas, ahí tengo mi casa y mi tallercito. Yo me dedico a hacer tablas de surf artesanales, bien hechitas, desde hace 10 años. Ayer (lunes) mi hermano me llamó y me dijo que el río se salió y que todo se lo iba a llevar, yo le gritaba ‘salve el perro, el gato y la compu’ y él solo me decía ‘no da tiempo’, pero yo le decía que sí, yo tengo una tienda en el centro de Jacó y me fui para la casa rápido”, dijo Villalobos.

Este comerciante jamás pensó que la situación fuera tan grave.

“Bajó una cabeza de agua y pasó por medio de mi taller y casa. La cabeza se hizo porque cayó un árbol, en el negocio quedaron ramas a casi metro y medio de altura y por lo menos un metro de barro, fue algo impresionante, tenemos un burro y salió flotando, no sabemos ni cómo se salvó”, dijo el afectado.

Muchas personas llegaron a ayudar al afectado. Foto: Cortesía (Cortesía)

Villalobos asegura que tenía más de 20 tablas de surf en proceso, que eran pensando en ganarse una buena platita para Navidad, pero todas quedaron dañadas, al igual que las telas que usa, un solo rollo ronda los ¢500 mil y la maquinaria quedó inservible.

Cartón, como todos los conocen, da tablas a niños y hasta les enseña a surfear gracias a las ganancias en su negocio y ha sido promotor de varios campeones a los que contagió de esa pasión sobre las olas.

CNE declara alerta naranja en Pacífico Central y Norte por onda tropical #44

“Perdí todo y ahora me va a tocar empezar de cero, pero gracias a Dios estamos vivos, necesito por lo menos un mes y medio para poder levantar todo porque el río se me llevó hasta las paredes”, dijo.

Cartón tenía este martes los sentimientos a flor de piel, porque le sobraron manos para ayudarlo.

En el taller todo quedó inservible. Foto: Cortesía (Cortesía)

“Vinieron varias personas a ayudarme, hoy conocí el amor y la amistad, nunca me había sentido tan amado. Mi papá de 80 años vino desde Puerto Jiménez con su palita, varios niños a los que les hago tablas también vinieron para colaborarme, me han ayudado desde las 7:00 de la mañana y llevan horas conmigo, me siento afortunado”, dijo Villalobos.

El afectado nos contó que hace 34 años, con el paso del huracán Juana, ese río también se jaló un tortón y la historia se volvió a repetir.

“El río, con el tiempo se ha ido desviando, hoy hay maquinaria trabajando y esperamos que no vuelva a pasar”, dijo.

Si usted quiere apoyar a este pulseador puede comprar sus productos, su tienda se ubica en calle Madrigal en Jacó, y puede ver su página de Facebook: COSTA RICA SURF CARTON SURFBOARDS.

Este martes la lucha por quitar barro era interminable. Foto: Municipalidad de Garabito. (cortesía)

Las inundaciones de las últimas horas provocaron 231 emergencias en Garabito, Parrita y Quepos.

Según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la principal cantidad de emergencias se dieron en Jacó donde las calles se convirtieron en ríos, solo ahí se reportaron 116 incidentes.

Ríos desbordados, casas y comercios inundados y carros sumergidos fue parte del panorama.

Estefaní Rojas, vecina de Jacó, comentó que en muchos años de vivir allí nunca había visto una emergencia así.

Más de 250 negocios sufrieron pérdidas millonarias.

“Parecía como si el mar tomó todo a su paso, fue demasiada la desesperación de la gente de ver la magnitud de los daños, muchos carros se dañaron. Hoy está bochornoso el día, hay barro y troncos por todas partes”, dijo Rojas.

La Municipalidad de Garabito reportó 271 viviendas afectadas, y 250 comercios con pérdidas millonarias.

Muchos conductores la vieron horrible. Foto: Cortesía. (cortes)

La CNE informó que se contabilizan 10 albergues con 243 personas, estos ubicados en la Iglesia Príncipe de Paz con 35 personas, salón comunal en Río Claro de Golfito 27, salón comunal de Estrada Rávago en Hojancha 4 personas.

En Desamparados hay tres albergues con un total de 103 personas, estos ubicados en Casa Pastoral San Rafael Abajo, Gravilias, y Monte Claro.

Salón Comunal del barrio San Martín en San José 18 personas.

Mientras que en Quepos hay 6 personas en la Cruz Roja y 13 en el Liceo de Cerritos.

Por último en el salón comunal de Herradura con 37 personas.