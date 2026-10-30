Agachado, uno de los hombres más peligrosos del país, habría amenazado indirectamente a reconocido periodista

La captura de alias Agachado, señalado como uno de los hombres más peligrosos del país, no necesariamente significa que sus víctimas puedan sentirse tranquilas.

Una de ellas es el ganadero Diblaim Méndez, quien asegura que fue atacado por un grupo de hombres entre los que reconoció al sospechoso, y que las amenazas también habrían alcanzado a un periodista que dio a conocer lo que estaba ocurriendo en Sarapiquí.

Méndez, vecino de la zona norte de Costa Rica, vivió momentos de terror el 20 de agosto del 2026, cuando llegó a calle La Platanera, en Sarapiquí, para entregar un pedido de pasto de corta brasileño.

Todo había comenzado tres días antes, el 17 de agosto, cuando lo contactaron por medio de redes sociales para comprarle 17 sacos de ese producto.

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Diblaim Méndez viajó desde la zona norte del país a Sarapiquí donde lo atacaron para robarle este carro. Foto: Diblaim Méndez (Diblaim Méndez/Diblaim Méndez)

El ganadero solicitó el pago por adelantado, recibió el depósito y creyó que se trataba de una venta normal. Sin embargo, cuando llegó al punto acordado para entregar el pedido, se encontró con al menos siete hombres armados.

Según relató, los sujetos lo encañonaron, le colocaron un saco en la cabeza y lo mantuvieron retenido durante unas tres horas.

Después lo abandonaron en una zona montañosa, sin ninguna de sus pertenencias. Méndez tuvo que caminar hasta encontrar una casa donde pudiera pedir ayuda.

Tras vivir esa experiencia, denunció lo ocurrido y decidió contar su historia en redes sociales. También advirtió que otros vecinos de Sarapiquí estaban sufriendo situaciones similares, pero muchos no se atrevían a denunciar por temor.

Las anomalías que supuestamente hacía alias Agachado trascendieron en Expediente y surgieron más amenazas hasta para Álvaro Sánchez, dueño de Expediente. Foto: Diblaim Méndez (Diblaim Méndez/Diblaim Méndez)

Las amenazas para Álvaro Sánchez dueño del medio digital Expediente fueron de manera indirecta, se las hacían llegar a Diblaim Méndez. (Cortesía/Cortesía)

Las amenazas también habrían llegado al periodismo

El caso tomó mayor relevancia luego de que el periodista Álvaro Sánchez, del medio digital Expediente, diera a conocer más detalles sobre los hechos y las situaciones que estaban viviendo vecinos de la zona.

A raíz de esas publicaciones, personas que presuntamente estaban vinculadas con la banda de Agachado habrían enviado mensajes con amenazas de muerte, tanto contra Méndez como contra el periodista, por divulgar lo que estaba ocurriendo.

De esta manera, el temor no solo alcanzaba a quienes habían sido víctimas de los asaltos y ataques, sino también a quienes se atrevían a denunciar públicamente las actuaciones de esta estructura criminal.

Este carro propiedad de Diblaim sigue sin aparecer. Foto: Diblaim Méndez (Diblaim Méndez/Diblaim Méndez)

Agachado fue detenido

La captura de Sánchez, conocido como Agachado, se realizó a las 3 a. m. de este viernes 30 de octubre, durante un operativo en Horquetas de Sarapiquí.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó que el sospechoso es vinculado con al menos 12 asaltos a viviendas y que no descartan su relación con otros delitos, incluidos homicidios en Sarapiquí y la Zona Norte.

Las autoridades también señalaron que todavía faltan personas por detener, pues la investigación apunta a una estructura criminal que operaba en esa región.