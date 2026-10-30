Alias Agachado intentó quitarle el arma a un agente del OIJ durante su captura

Un momento de tensión vivieron los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cuando alias Agachado, señalado por 12 asaltos a viviendas en Sarapiquí.

Michael Soto, director del OIJ, confirmó que durante la captura el sospechoso de apellido Sánchez trató de apoderarse del arma del agente, pero no logró conseguirlo.

“El sujeto trató de quitarle una de las armas a uno de nuestros oficiales, no lográndolo, pero sí es un sujeto, pues, bastante violento y escurridizo, que nos había presentado algún nivel de dificultad en las ocasiones anteriores que tratamos de detenerlo”, explicó Soto.

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Detención de sujeto de apellido Sánchez, alias Agachado, señalado por 12 asaltos a viviendas en Sarapiquí y homicidios. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La detención se realizó a las 3 a. m. de este viernes 30 de octubre, en Horquetas de Sarapiquí.

El jerarca judicial calificó la captura como un golpe muy importante para intentar disminuir la criminalidad en la Zona Norte, pues el sospechoso tenía varios meses de operar en esa región.

“El sujeto tenía bastantes meses de estar operando en la zona, probablemente de estos 12 casos que he mencionado podríamos estarlo vinculando con más y con algún otro tipo de delitos, pero esto es algo que estamos tratando de desarrollar”, manifestó.

En el operativo participaron agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad de Vigilancia y Seguimiento y funcionarios de la oficina del OIJ de Sarapiquí.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar si Agachado está relacionado con otros hechos delictivos y ubicar a más integrantes de la estructura criminal.