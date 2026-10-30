Violento y escurridizo sujeto conocido como Agachado cayó en operativo de alto impacto en Sarapiquí

Un hombre señalado como violento, escurridizo y vinculado con una serie de asaltos a viviendas terminó detenido durante un allanamiento realizado a las 3 a. m. de este viernes 30 de octubre en Horquetas de Sarapiquí.

Se trata de un sujeto de apellido Sánchez, conocido con el alias de Agachado, a quien los investigadores relacionan con al menos 12 robos a viviendas. Además, las autoridades no descartan que tenga algún vínculo con homicidios ocurridos en Sarapiquí y otros sectores de la Zona Norte.

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El OIJ busca a otros integrantes de una organización señalada por asaltar viviendas y atacar a adultos mayores. (La Nación/Cortesía)

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que el grupo criminal tenía como objetivo viviendas de alto perfil económico y que, en muchos casos, sus integrantes seleccionaban previamente a adultos mayores para cometer los asaltos.

“En viviendas de alto perfil, en muchos de los casos eran adultos mayores los que este grupo perfilaba previamente y además en dos de estos casos se presentaron abusos sexuales”, detalló Soto.

El jerarca describió el operativo como un allanamiento de alto impacto, debido a la peligrosidad que atribuyen a Agachado, a quien calificó como un hombre bastante violento y difícil de ubicar.

Según explicó, parte del modo de operar de esta organización consistía en buscar vehículos de alta gama, principalmente tipo pick-up, para posteriormente colocarlos en mercados ilegales de la capital.

“Es un sujeto bastante complicado con toda una estructura criminal, aún faltan personas por detener”, señaló Soto.

La investigación continúa y los agentes judiciales mantienen la búsqueda de otros posibles integrantes de esta estructura.