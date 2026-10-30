Bomberos hallan un cuerpo dentro de un carro incendiado y a otra persona asesinada a 20 metros del vehículo

Personal del Cuerpo de Bomberos fue alertado sobre un carro que se estaba incendiando en Sarapiquí de Heredia; sin embargo, al llegar al sitio, los rescatistas se encontraron con una escena sumamente macabra.

Dentro del mencionado carro encontraron el cuerpo de una persona quemada y a escasos metros de ese vehículo encontraron una segunda persona sin vida, la cual, en apariencia fue asesinada a balazos.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 6:13 p.m. de este jueves en Horquetas de Sarapiquí, específicamente del cruce de Robertos 2 kilómetros hacia Sarapiquí, en calle Santa Clara.

Uno de los cuerpos estaba a unos 20 metros del carro quemado. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

“La estación de Bomberos de Sarapiquí es despachada para atender fuego en vehículo. Cuando llegan al sitio, hallan un vehículo tipo sedán, completamente envuelto en llamas. Dentro del auto ubican una persona fallecida, además se ubica una segunda persona sin vida a 20 metros del vehículo, este último con varios impactos de bala”, informó el Cuerpo de Bomberos.

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Tras confirmarse la muerte de ambas personas, el Cuerpo de Bomberos entregó la escena a la Fuerza Pública, la cual acordonó el área a la espera de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De momento las autoridades judiciales no han revelado mayores detalles sobre las dos personas fallecidas en la escena.