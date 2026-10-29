Detienen a falso conductor de plataforma sospechoso de drogar a pasajeros para robarles sus pertenencias

Lo que comenzaba como una noche de fiesta y diversión terminaba convirtiéndose en una pesadilla para varias personas que, al regresar a sus casas, fueron víctimas de un falso conductor de plataforma que, en apariencia, las drogaba para luego robarles sus pertenencias.

Pero el daño no terminaba ahí pues, al parecer, el sujeto actuaba en complicidad con otros tres hombres que, supuestamente, utilizaban las tarjetas bancarias de las víctimas para retirar dinero de sus cuentas y realizar distintas compras.

A raíz de estas situaciones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), realizó una investigación que tuvo su punto más alto este jueves con la detención de los cuatro sujetos.

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El OIJ detuvo a cuatro sujetos como sospechosos de los hechos. Foto OIJ. (OIJ/Los sospechosos habrían usado las tarjetas bancaria de las víctimas. Foto OIJ.)

De acuerdo con la Policía Judicial, el falso conductor es un hombre apellidado Ugalde, de 34 años, quien fue capturado junto a otro hombre de apellido Sánchez, de 43, por medio de dos allanamientos en Puente Piedra de Grecia y Aserrí centro.

Los otros dos sospechosos son de apellidos Sánchez, de 36 años, y Pérez, de 62, quienes fueron capturados en vía pública en las localidades de barrio México, en San José, y Ulloa de Heredia.

Según el OIJ, los cuatro sujetos son investigados por los presuntos delitos de hurto y estafa informática, en hechos que habrían ocurrido entre enero y setiembre de este año en perjuicio de varias personas.

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“En apariencia, Ugalde abordaba a las víctimas en las afueras de bares y centros nocturnos en San José, principalmente en La California, donde se presentaba como conductor de una plataforma de transporte.

Los sospechosos habrían usado las tarjetas bancaria de las víctimas. Foto OIJ. (OIJ/Los sospechosos habrían usado las tarjetas bancaria de las víctimas. Foto OIJ.)

“Presuntamente, una vez dentro del vehículos les ofrecía una bebida que, en apariencia, contenía un somnífero, luego, al parecer, aprovechaba para sustraerles sus pertenencias”, detalló el OIJ.

La presunta participación de los otros sujetos venía al momento de usar las tarjetas bancarias de la víctimas.

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“Al parecer, los sospechosos también usaban las tarjetas bancarias para retirar dineros de sus cuentas en cajeros, realizar transferencias por Sinpe, compras de electrodomésticos y gasolina, entre otras cosas”.

Las autoridades judiciales indicaron que bajo este modo de operar este grupo habría causado un perjuicio de aproximadamente ¢6 millones.

Además de las detenciones, los investigadores decomisaron 4 celulares, 2 pantallas, tres frascos de clonazepam y prendas de vestir robadas a las víctimas.