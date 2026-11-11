Agrupación musical despide a joven asesinado en ataque a balazos en Limón

Dylan Montenegro Quirós, de 23 años, es el joven que fue asesinado a balazos la noche de este martes, 10 de noviembre, en el barrio Quinto, en Limón. En la escena se localizaron 19 casquillos de bala.

La muerte de Dylan deja un profundo pesar entre los integrantes de la Banda Rítmica de Limón, agrupación de la que formaba parte.

Por medio de sus redes sociales, los músicos compartieron un mensaje para despedir a Dylan y expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

“Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Dylan de Jesús Montenegro Quirós quien en vida formaba parte de nuestra agrupación de manera comprometida y apasionada. Externamos nuestras condolencias a sus seres queridos y familiares”, expresó la agrupación.

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Dylan Montenegro Quirós, de 23 años, es el joven que fue asesinado a balazos la noche de este martes 10 de noviembre del 2026, en barrio Quinto, en Limón. Foto: Banda Rítmica de Limón (Banda Rítmica de Limón /Banda Rítmica de Limón)

El joven fue víctima de un ataque armado cuando se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios hombres que viajaban en un automóvil llegaron hasta donde estaba Montenegro y le dispararon en múltiples ocasiones.

“Montenegro se encontraba dentro de un vehículo estacionado en vía pública y es abordado por varios hombres que se desplazaban en otro automóvil y le disparan en múltiples ocasiones”, detalló la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La agresión ocurrió a eso de las 11:30 p. m. Los sospechosos huyeron después del ataque, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Tony Facio de Limón, donde fue declarada fallecida.

El homicidio se suma a la preocupante cifra de violencia que enfrenta Limón. La provincia contabiliza 189 víctimas de homicidio en los primeros 11 meses del año, 35 más que en el mismo periodo del 2025, según los datos compartidos por el OIJ.