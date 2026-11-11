Ataque a balazos contra joven en Limón dejó 19 casquillos en la escena del crimen

Un joven de apellido Montenegro, de 23 años, fue asesinado a balazos la noche de este martes 10 de noviembre, mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la vía pública, en el barrio Quinto, en Limón.

Los agentes judiciales realizaron la inspección de la escena y encontraron gran cantidad de casquillos de bala.

“Los agentes hicieron la inspección del sitio donde recolectan al menos 19 casquillos”, indicaron las autoridades.

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Varios hombres llegaron en un automóvil hasta donde estaba el joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Foto: Cortesía para LT

La agresión ocurrió a las 11:30 p. m., cuando varios hombres que viajaban en un automóvil llegaron hasta donde estaba Montenegro y le dispararon en múltiples ocasiones.

“Montenegro se encontraba dentro de un vehículo estacionado en vía pública es abordado por varios hombres que se desplazaban en un automóvil y le disparan en múltiples ocasiones”, detalló la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El joven fue trasladado al Hospital Tony Facio de Limón, donde fue declarado fallecido.

Limón es la provincia más violenta

Este homicidio ocurre en medio de un preocupante aumento de la violencia en Limón. Según las estadísticas del OIJ, la provincia contabiliza 189 víctimas de homicidio en los primeros 11 meses del 2026, es decir, 35 más que en el mismo periodo del año anterior.

A nivel nacional, el Organismo de Investigación Judicial registra 718 homicidios en lo que va del año.