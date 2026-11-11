Identifican a joven que fue baleado mientras esperaba en un semáforo frente a Plaza Real, en Alajuela

El muchacho de 19 años que fue asesinado a balazos frente a Plaza Real, en La Tropicana de Alajuela, fue identificado por las autoridades judiciales con el apellido Tajina.

El muchacho fue víctima de una violenta balacera que quedó grabada en una cámara de seguridad instalada en un vehículo cercano a la escena.

De acuerdo con la información confirmada por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Tajina viajaba en un carro cuando fue interceptado por al menos dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

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Un muchacho de apellido Tajina, de 19 años, es la víctima asesinada en una balacera frente a Plaza Real en Alajuela. Foto: ANI (ANI/ANI)

“Se encontraba dentro de un vehículo y es abordado por al menos dos sujetos abordo de una motocicleta quienes le disparan en múltiples ocasiones”, detallaron las autoridades judiciales.

En la grabación se observa que el semáforo estaba en rojo y varios vehículos permanecían detenidos, esperando que cambiara la luz para continuar su camino. Entre esos carros estaba el de la víctima.

En determinado momento, los motociclistas se acercaron al vehículo en el que viajaba el joven y comenzaron a dispararle.

Tajina aún estaba herido cuando llegó al Hospital San Rafael de Alajuela; sin embargo, poco después fue declarado sin vida.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.