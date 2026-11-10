Sucesos

Reportan balacera frente a Plaza Real en Alajuela: una persona falleció al llegar al hospital

Vecino reporta ráfagas contra un vehículo frente a Plaza Real en La Tropicana

Por Silvia Coto

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Las autoridades atienden una balacera en Alajuela
Las autoridades atienden una balacera en Alajuela (Cortes/Cortesía)

Una balacera fue reportada la tarde de este martes frente a Plaza Real, en La Tropicana, en Alajuela.

La situación provocó el cierre del paso por el lugar, mientras se atiende la emergencia.

Los vecinos reportaron gran cantidad de detonaciones contra un carro.

Además, se reportó que una persona llegó fallecida a la entrada del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, con múltiples heridas de bala que se presume sería por el mismo caso.

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De momento, no se tienen mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre la identidad de la víctima.

La Policía mantiene custodia de ambas escenas.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.