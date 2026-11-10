Reportan balacera frente a Plaza Real en Alajuela: una persona falleció al llegar al hospital

Las autoridades atienden una balacera en Alajuela (Cortes/Cortesía)

Una balacera fue reportada la tarde de este martes frente a Plaza Real, en La Tropicana, en Alajuela.

La situación provocó el cierre del paso por el lugar, mientras se atiende la emergencia.

Los vecinos reportaron gran cantidad de detonaciones contra un carro.

Además, se reportó que una persona llegó fallecida a la entrada del servicio de emergencias del Hospital San Rafael de Alajuela, con múltiples heridas de bala que se presume sería por el mismo caso.

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De momento, no se tienen mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque ni sobre la identidad de la víctima.

La Policía mantiene custodia de ambas escenas.