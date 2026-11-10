Misterio rodea desaparición de adulto mayor cuyo caballo apareció a la orilla de un río

Una familia vecina de Pérez Zeledón está viviendo una verdadera pesadilla por la desaparición de uno sus seres queridos.

Se trata de don Manuel Milciades Morales Badilla, de 66 años, de quien no se sabe nada desde la mañana del pasado sábado 8 de noviembre.

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De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ese mismo día recibieron la denuncia presentada por los familiares de Morales, quienes indicaron que fue visto por última vez en el sector de San Isidro de Pérez Zeledón.

Raquel Morales, hija de don Manuel, usó su perfil de Facebook para pedir ayuda ante la angustiante situación que enfrentan.

Don Manuel está desaparecido desde la mañana del pasado sábado. (Redes/Don Manuel está desaparecido desde la mañana del pasado sábado.)

“Mi papá, un adulto mayor de 66 años, se encuentra desaparecido desde las 9:00 a. m. del sábado en la zona de Bajo Las Esperanzas, en Pérez Zeledón”.

Morales reveló un detalle que ha aumentado aún más la angustia, y es el hecho de que encontraron el caballo de su papá.

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“Llevamos muchísimas horas buscándolo desesperadamente. Ya interpusimos la denuncia ante el OIJ y logramos encontrar su caballo blanco y su perro a la orilla del río, pero de mi papá no tenemos ningún rastro”.

Los seres queridos de don Manuel están pidiendo la ayuda de los cuerpos de emergencia y de grupos de rescatistas voluntarios para buscar a don Manuel, pues la zona donde desapareció es muy extensa.