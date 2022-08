“Ahora sí, llame a Sansón”, investigarán a policías por presunto abuso de autoridad (Video)

Investigan presunto abuso de autoridad cometido por policías Investigan presunto abuso de autoridad cometido por policías

El Ministerio de Seguridad Pública abrirá una investigación contra tres oficiales de la Fuerza Pública que, al parecer, habrían abusado de su autoridad al detener a un hombre, al que golpearon aún cuando ya estaba esposado.

Así lo indicó dicha entidad luego de que la mañana de este viernes circulara en redes sociales un video del presunto cumplimiento policial irregular, en el que se observan las agresiones que sufrió el detenido, cuya identidad se desconoce.

“La Dirección General de Fuerza Pública ordenó recopilar toda la información pertinente para determinar a qué tipo de intervención obedeció, así como lugar, fecha y hora. A partir de ese informe, se procederá a abrir una investigación para establecer responsabilidades”, informó Seguridad Pública.

Aunque las autoridades aún no han determinado con exactitud dónde ocurrieron los hechos, se manejan versiones que señalaron que estos se habrían dado en un parque ubicado en Esparza o en Orotina.

Pateado en la espalda

En cuanto al video, en este se observa a tres oficiales forcejeando con un hombre sin camisa, a quien tiran al suelo para tratar de esposarlo.

“No me abandones Sansón, ¡mi mano!, cuidado me la quiebra perro”, dice el hombre, a lo que uno de los oficiales le responde: “¡¿Cómo que perro!?”, luego se escucha un sonido como de un golpe.

Mientras el hombre está tirado en el suelo y tratan de esposarlo uno de los oficiales le da golpes en la espalda y le dice que afloje, el detenido solo pide que no golpee más.

Una vez esposado, uno de los oficiales le dice: “Ahora sí, llame a Sansón”, mientras que otro se acerca por detrás y le da una patada por la espalda al detenido.

“No me abandones Padre”, dice el hombre detenido, a lo que un oficial, de forma burlesca, le responde: “¿Ya lo abandonó”?

La grabación termina cuando uno de los uniformados se da cuenta que una persona los estaba grabando y le dice: “¿Usted está grabando? Para que tengamos problemas”.