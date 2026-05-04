Sucesos

Alarma en colegio de Guápiles tras emergencia con decenas de estudiantes afectados

Cruz Roja atiende situación en centro educativo

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una emergencia obligó a movilizar múltiples unidades de la Cruz Roja al Liceo de San Antonio, en La Roxana de Guápiles, luego de que al menos 20 estudiantes comenzaran a presentar síntomas relacionados, aparentemente, con la exposición a un químico de fumigación.

La situación ocurre la tarde de este lunes y mantiene en alerta a los cuerpos de socorro.

Según el reporte preliminar, varios estudiantes sufren dificultad respiratoria, dolor de cabeza y comezón.

LEA MÁS: Joven que murió salvando a su novia había hecho inesperada petición a su mamá días antes

Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja
Cruz Roja atiende situación en centro educativo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja)

Ante la cantidad de afectados, los cuerpos de emergencia desplegaron varios recursos para brindar valoración y atención médica a los pacientes dentro del centro educativo.

Además, las autoridades coordinan acciones para controlar la situación y determinar qué provocó la afectación.

La emergencia continúa en desarrollo mientras los socorristas atienden a los estudiantes y monitorean el estado de salud de los afectados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Liceo de San Antoniofumigación
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.