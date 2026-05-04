Alarma en colegio de Guápiles tras emergencia con decenas de estudiantes afectados

Una emergencia obligó a movilizar múltiples unidades de la Cruz Roja al Liceo de San Antonio, en La Roxana de Guápiles, luego de que al menos 20 estudiantes comenzaran a presentar síntomas relacionados, aparentemente, con la exposición a un químico de fumigación.

La situación ocurre la tarde de este lunes y mantiene en alerta a los cuerpos de socorro.

Según el reporte preliminar, varios estudiantes sufren dificultad respiratoria, dolor de cabeza y comezón.

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Cruz Roja atiende situación en centro educativo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Los cinco ocupantes del carro accidentado fueron trasladados a centros médicos. Foto Cruz Roja)

Ante la cantidad de afectados, los cuerpos de emergencia desplegaron varios recursos para brindar valoración y atención médica a los pacientes dentro del centro educativo.

Además, las autoridades coordinan acciones para controlar la situación y determinar qué provocó la afectación.

La emergencia continúa en desarrollo mientras los socorristas atienden a los estudiantes y monitorean el estado de salud de los afectados.