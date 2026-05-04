Joven que murió salvando a su novia había hecho inesperada petición a su mamá días antes

Luis Diego Ramírez Peñaranda, conocido cariñosamente como Pequeño, dejó una petición que hoy llena de dolor a su familia y amigos tras morir ahogado luego de salvarle la vida a su novia en el río Costa Rica, en Guápiles de Pococí.

El joven, de 30 años y vecino de Guadalupe de Goicoechea, era un apasionado seguidor de Liga Deportiva Alajuelense y pertenecía a la peña Quilombo Rojo Liga Locura, de la barra La 12, cuyos integrantes lamentaron profundamente la pérdida de uno de los suyos.

Doña Ana Cristina Peñaranda, mamá del muchacho, recordó entre lágrimas que su hijo amaba tanto a la Liga que incluso días antes de la tragedia le hizo una petición muy especial.

“Él me dijo que si en algún momento fallecía, quería que todas las personas que asistieran fueran con la camisa de la Liga”, recordó la madre.

La última vez que Ana Cristina vio a su hijo fue cuando salió de la casa familiar en Guadalupe junto con su novia para ir a pasear al río.

Es más, ella trató de convencerlo de cambiar de planes.

“Yo le dije que mejor fueran a unas piscinas, pero él me dijo que era más bonito el río por la naturaleza”, contó.

“Él me dijo: ‘Ma, ya me voy’. Se fue con la novia como a la una de la tarde. A las tres de la tarde me dijo que ya habían llegado. Esta era la primera vez que iban a ese río”, recordó.

Luis Diego Ramírez Peñaranda, conocido cariñosamente como Pequeño, murió ahogado luego de salvarle la vida a su novia en el río Costa Rica, en Guápiles de Pococí. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Horas después llegó la llamada que le destrozó la vida.

“La novia de él me llamó y cómo olvidar lo que me dijo: ‘A Diego se lo llevó la corriente’”, expresó la madre.

Luis Diego trabajaba junto con uno de sus hermanos en un taller de enderezado y pintura. Además, soñaba con estudiar inglés y redes para salir adelante.

“Tenía muchos planes, él era demasiado bueno, era seguidor de la Liga, amaba a su Liga y la seguía hasta fuera del país”, señaló su mamá.

Con profundo dolor, Ana Cristina recuerda que siempre persignaba y encomendaba a Dios a sus hijos antes de salir de casa, y este domingo no fue la excepción.

“Era mi bebé, mi negro”, dijo entre lágrimas.

Luis Diego Ramírez Peñaranda, conocido cariñosamente como Pequeño, murió ahogado luego de salvarle la vida a su novia en el río Costa Rica, en Guápiles de Pococí. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Joven murió ahogado luego se salvar a su novia

La última acción que realizó Luis Diego antes de desaparecer entre la corriente del río fue salvarle la vida a su novia.

Así lo confirmó a La Teja Ana Cristina Peñaranda, mamá del muchacho, quien recibió la dolorosa noticia mediante una llamada de la pareja de su hijo, quien le contó lo sucedido.

El joven había aprovechado el domingo libre para salir de paseo junto con su novia y varios amigos cuando ocurrió la tragedia. La intención era regresar ese mismo día a su casa.

Luis Diego Ramírez Peñaranda, de 30 años y vecino de Guadalupe de Goicoechea, es el joven que perdió la vida luego de ser arrastrado por una cabeza de agua en el río Costa Rica. Foto: Cortesía Para La Teja (Cortesía Para La Teja/Cortesía Para La Teja)

Tras enterarse de lo sucedido, los hermanos de Luis Diego viajaron de inmediato hacia Guápiles con la esperanza de encontrarlo con vida; sin embargo, este lunes a las 7:25 a. m. las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo.

La familia se encuentra completamente destrozada por la tragedia y ahora enfrenta también la preocupación de cubrir los gastos para darle el último adiós.

Por esta razón, sus seres queridos solicitan ayuda económica a quienes deseen colaborar. Las personas que tengan la posibilidad de ayudar pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al número 8767-6227, a nombre de Diana Ramírez, hermana de Luis Diego.

Hallan cuerpo de muchacho arrastrado

La tragedia ocurrió este domingo 3 de mayo, cerca de las 3:02 p.m., cuando los rescatistas recibieron la alerta.

De acuerdo con el reporte, Luis Diego estaba en la orilla cuando fue alcanzado por la repentina crecida del río, sin que pudiera ponerse a salvo.

Luego de 16 horas de intensa búsqueda, los cuerpos de emergencia localizaron la mañana de este lunes el cuerpo de Luis Diego.

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo pasadas las 8 a.m.

De acuerdo con los rescatistas, el cuerpo de la víctima fue ubicado a las 7:25 a.m. en una de las márgenes del río.

Tras el hallazgo, los socorristas realizaron las maniobras necesarias para trasladar el cuerpo hasta una zona segura.

Rescatistas localizaron a la víctima durante la mañana de este lunes luego de ser arrastrado por el río Costa Rica. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja /Cruz Roja)

La emergencia ocurrió la tarde de este domingo, cuando el hombre se encontraba a la orilla del río Costa Rica y fue sorprendido por una repentina cabeza de agua que terminó arrastrándolo.

Desde ese momento, la Cruz Roja desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante toda la noche y parte de la madrugada.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con el proceso correspondiente.

LEA MÁS: Tragedia en Costa Rica: riña familiar terminó con un joven asesinado

La víctima estaba a la orilla del río cuando ocurrió la emergencia la tarde de este domingo. Foto: Archivo/Ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

Tras la alerta, la Cruz Roja Costarricense desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate para intentar localizar al afectado.

LEA MÁS: Conductor baleado logró, con su último suspiro, heroica acción antes de ser asesinado

Al sitio fueron enviadas unidades de soporte básico, rescate, operativas y personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano.