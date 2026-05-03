Conductor baleado logró, con su último suspiro, heroica acción antes de ser asesinado

Dos hechos violentos ocurridos en pocas horas encendieron las alarmas durante la madrugada de este domingo en Jacó, una de las zonas turísticas más visitadas del país.

El primer caso fue reportado por la Cruz Roja a las 11:43 p. m. de este sábado, cuando los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de un hombre herido de bala.

“Hombre adulto herido por arma de fuego en tórax, se atendió y el mismo sin signos vitales en el lugar”, confirmó la benemérita.

Las autoridades judiciales lo identificaron con el apellido Campos, de 38 años.

La última acción que realizó Campos terminó siendo clave para que las autoridades lograran dar con los sospechosos de asesinarlo.

“Campos iba conduciendo un vehículo tipo automóvil cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le disparon en múltiples ocasiones y se intentaron dar a la fuga.

“Campos logró colisionar la moto con el vehículo, luego quedó fallecido en el sitio”, señalaron en la oficina de prensa del OIJ.

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Dos ataques ocurrieron en pocas horas en zona turística de Jacó. Foto: Archivo, con fines ilustrativos

Las autoridades identificaron a los sospechosos como un adolescente de 17 años, quien llegó herido y con golpes a un centro médico en Puntarenas y otro hombre de apellido Bonilla, de 19 años, a quien le decomisaron la moto.

Este caso se convertiría en el segundo homicidio registrado en lo que llevamos del año en esta zona turística; sin embargo, vecinos y autoridades han reportado otros hechos violentos en el sector durante los últimos meses.

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Otro hecho de violencia en Jacó

Casi tres horas después, a las 2:39 a. m. de este domingo, la Cruz Roja recibió otra alerta de agresión, nuevamente en Jacó.

En esta ocasión, los rescatistas atendieron a un hombre que presentaba una grave herida provocada con arma blanca.

“Hombre adulto herido por arma blanca en la cabeza, se atendió y se trasladó crítico a la clínica de Jacó”, detallaron los socorristas.

Las circunstancias de ambos hechos se mantienen bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.