Escena de terror en Costa Rica: encuentran carro quemado y lo que hallan adentro es desgarrador

Un hecho de terror mantiene bajo investigación a las autoridades judiciales luego de que encontraran un carro quemado y dentro de este dos cuerpos completamente carbonizados, en la zona sur del país.

La situación fue atendida desde las 9 p. m. de este sábado 2 de mayo en la poza Los Abuelos, en Canoas de Corredores.

“Se trata del homicidio de dos personas quienes aún no están identificadas”, confirmó la oficina de prensa del OIJ.

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Escena de terror en Canoas: encuentran carro quemado con dos cuerpos dentro, la noche del sábado 2 de mayo del 2026. Foto: Ciudad Neily Corredores (Ciudad Neily Corredores/Ciudad Neily Corredores)

Según detallaron las autoridades, la alerta fue dada por la Fuerza Pública, quienes atendieron el primer llamado del hallazgo del vehículo calcinado en una calle entre palmeras.

“Pasadas las nueve de la noche recibieron el reporte por parte de la policía administrativa de que en una calle ubicada entre unos palmeras habían ubicado un carro, el cual estaba incendiado y dentro de este había dos cuerpos en los asientos traseros del automóvil”, agregaron en la oficina de prensa judicial.

Los agentes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron evidencias en el sitio para avanzar con las pesquisas.

Además, el vehículo fue trasladado hasta la sede del OIJ de Ciudad Neily, donde le efectuarán una inspección más profunda.

“Los agentes realizaron la inspección en el sitio y el carro fue trasladado a la sede del OIJ de Ciudad Neily para realizar una inspección más profunda”, señalaron las autoridades.

Por ahora, se está a la espera de los resultados de autopsia para determinar el género y la edad de ambas personas.

El caso continúa en investigación para esclarecer las circunstancias de este violento hecho.