OIJ revela la posible causa del accidente en el que un carro embistió y mató a una mujer

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer cual sería la posible causa del accidente en el que un carro embistió y mató a una mujer que se encontraba dentro de un lote en Alajuela.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el mortal accidente ocurrió a eso de las 9 p.m. de este viernes en la urbanización Copán, en Alajuela.

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En cuanto a la ahora fallecida, la Policía Judicial informó que hasta este momento no ha podido ser identificada.

La Cruz Roja dio a conocer que en el reporte inicial que recibieron, se indicaba que un carro se había volcado y a consecuencia de esto había atropellado a dos personas en el mencionado lugar.

La mujer murió en el lugar del accidente. Foto Facebook. (Facebook/La mujer murió en el lugar del accidente. Foto Facebook.)

A su llegada los paramédicos atendieron a dos hombres gravemente heridos, al parecer, uno de ellos era el conductor del carro. Ambos fueron trasladados en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela.

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Los cruzrojistas también abordaron a la mujer, pero lamentablemente ya no había nada que hacer por ella.

Sobre lo sucedido, la versión preliminar que maneja el OIJ indica que el suceso se habría dado, en apariencia, por una falla mecánica del vehículo. Extraoficialmente se habla de que se habría tratado de un taxi.

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“En apariencia, la mujer se encontraba dentro de un lote baldío cuando, supuestamente, un vehículo se habría quedado sin frenos y producto de esto habría ingresado a dicho lote y la atropelló”. señaló el OIJ.

Las autoridades judiciales continuarán con las respectivas diligencias para clarificar y confirmar si en efecto el carro sufrió una falla mecánica.