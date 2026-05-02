Chofer de buseta que murió en horrible accidente trató por todos los medios no hacer ese viaje

Don Ronald Mesén Quirós, de 57 años, había sido contratado para realizar una excursión con su buseta; sin embargo, un extraño presentimiento lo llevó a tratar de evitar ese viaje a toda costa.

Al final, Mesén no consiguió a otro chofer que pudiera hacerse cargo del recorrido, por lo que no tuvo más opción que realizarlo, pese a la inquietud que sentía en su corazón.

Lamentablemente, don Ronald no logró completar el trayecto, pues a medio camino su buseta fue impactada de frente por un tráiler, una colisión que terminó costándole la vida.

“Vieras que más bien él no quería ir, él estaba buscando choferes para no ir, pero de los tres que buscó, ninguno pudo ir, entonces me dijo: ‘Diay, mi amor, me toca ir a mí’. Yo creo que él tuvo un presentimiento”, contó a La Teja Yamileth Durán, esposa de Mesén.

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Lo que vuelve aún más dolorosa esta tragedia es que, pocos días antes del mortal accidente, Mesén había celebrado uno de los momentos más hermosos de su vida junto con su hijita menor.

El accidente que cobró la vida de Mesén, quien era vecino de La Fortuna de San Carlos, ocurrió la mañana del pasado sábado en La Garita de Alajuela, sobre ruta 1, 200 metros hacia Alajuela desde el cruce de Manolos.

Ronald Mesén Quirós. Foto autorizada Yamileth Durán. (Cortesía/Ronald Mesén Quirós. Foto autorizada Yamileth Durán.)

“Fue colisionado de manera frontal por un cabezal, el cual, aparentemente, habría perdido el control e invadió el carril contrario, donde se desplazaba Mesén”, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En el sitio, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas en condición delicada, además de otras cinco en estado estable; todas fueron llevadas a centros médicos para su valoración, todos sobrevivieron.

Excursión de iglesia

Durán explicó que su esposo se ganaba la vida manejando un bus de transporte de estudiantes, pero también contaba con una buseta con la cual realizaba excursiones.

Sobre lo sucedido el pasado sábado, Yamilteh relató que ese día don Ronald se dirigía hacia Tres Ríos de La Unión, en Cartago, pues llevaba una excursión de varios miembros de una iglesia adventista de La Tigra de San Carlos.

“Eso era de la iglesia, porque, como cada mes, él llevaba a los hermanos allá a un retiro, en Tres Ríos”, agregó.

La tragedia en la que don Ronald perdió la vida pudo ser aún mayor, pues Durán reveló que ella y la pequeña bebé de ambos, de apenas un añito, a veces lo acompañaban en ese viaje.

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Al parecer, el tráiler invadió el carril en el que conducía don Ronald. (Cruz Roja/Cortesía)

“Ese día no había espacio para mí y la bebé, entonces no fuimos. A veces, sí íbamos con él, pero era cuando no iban muchas personas”.

Durán dijo no tener claro a qué se debía el presentimiento que tuvo su esposo, pero piensa que en parte era porque don Ronald deseaba pasar ese fin de semana junto con toda su familia.

Primer año de la bebé

La familia de don Ronald pasó de la alegría al luto en cuestión de pocos días, pues Yamilteh reveló que dos semanas antes del mortal accidente estuvieron todos juntos celebrando el cumpleaños de su hija menor.

“La bebita cumplió un añito hace dos semanas, le celebramos el cumpleaños a ella y vieras lo feliz que estaba él. La beba era el motor de él, siempre le decía mi amor chiquitito”, contó Durán.

Su esposo tenía seis hijos mayores además de la bebé y consideraba a dos hijos de ella como si fueran suyos.

“Él siempre estaba pendiente de todo lo que hacía falta en la casita. Yo trabajaba, pero cuando quedé embarazada me dijo: ‘Mi amor, tú tienes que dejar de trabajar y dedicarte a la beba’”.

Don Ronald tenía pocos días de haber celebrado el primer cumpleaños de su hija menor. Foto autorizada Yamileth Durán. (Cortesía/Ronald Mesén Quirós. Foto autorizada Yamileth Durán.)

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Yamilteh recordó a su esposo como un hombre muy cariñoso y dedicado a su familia, y que además era muy querido en La Fortuna por su forma de ser y porque le encantaba hacer reír a los demás.

“En las mañanas, luego de que terminaba de dejar a los estudiantes, él llegaba con pancito para que desayunáramos juntos. Nosotros almorzábamos y cenábamos juntos; todo eso lo extraño demasiado”.

Don Ronald fue despedido por sus familiares y seres queridos el pasado lunes en una ceremonia realizada en la iglesia evangélica Zeta Trece; posteriormente, su cuerpo fue llevado al cementerio local.

La esposa de Mesén contó que tuvieron que pedir dinero prestado para hacer el funeral, por lo que cualquier ayuda que reciban será de enorme bendición para ellos.

Si usted desea colaborar con esta familia, puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 8390-7970, a nombre de Yamilteh Durán.