Espantoso homicidio en Chomes quedó grabado por cámaras y víctima vio escapar a su agresor antes de morir

Varias cámaras de seguridad captaron el momento en que ocurrió un brutal homicidio en Chomes, en Puntarenas, la mañana de este miércoles 29 de abril.

El ataque ocurrió a las 9:22 a. m. y quedó registrado desde distintos ángulos. En las imágenes se observa a cuatro hombres cerca del sitio, uno de ellos sin camisa, quien se acercó caminando hasta donde estaba el agresor.

Según se aprecia en los videos, el otro hombre reaccionó de forma violenta y, utilizando un objeto filoso, comenzó a apuñalarlo en múltiples ocasiones en el abdomen.

Las cámaras también muestran a varios hombres que salen corriendo para intentar intervenir y evitar la tragedia, mientras el agresor huye del lugar y otros empiezan a perseguirlo.

La víctima, gravemente herida, habría alcanzado a ver esa escena antes de fallecer en el sitio.

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Varias cámaras de seguridad captaron el momento en que ocurrió un brutal homicidio en Chomes, en Puntarenas, la mañana de este miércoles 29 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Las autoridades aún no han señalado la identidad del fallecido y si el sospechoso fue capturado.

Jorge Matamoros, coordinador de la Cruz Roja, explicó que la alerta ingresó hasta las 9:41 a. m.

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Cuando los paramédicos llegaron encontraron a un hombre, en apariencia de unos 25 años, ya sin signos vitales.

“Al llegar a la escena se ubica a esta persona con múltiples heridas de arma blanca, sin signos vitales”, manifestó Matamoros.

De momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, ni las causas que habrían provocado el violento ataque.