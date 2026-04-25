Identifican a conductor de buseta que murió tras choque con tráiler en La Garita de Alajuela

Las autoridades confirmaron la identidad del conductor de la buseta que falleció tras el violento accidente ocurrido en la ruta 1, a la altura de La Garita de Alajuela.

Se trata de Ronald Mesén Quirós, de 57 años, quien murió en el sitio luego de que el vehículo que conducía fuera impactado de frente por un tráiler.

El conductor de la buseta murió en el sitio tras el violento impacto.

El fallecido era vecino de Sonafluca de La Fortuna de San Carlos, zona norte del país.

La buseta quedó destruida, los paramédicos intentaron salvar a la víctima, pero fue imposible. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Tráiler habría invadido el carril

De acuerdo con la información brindada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cabezal habría perdido el control, lo que provocó la colisión.

“Es colisionado de manera frontal por un cabezal, el cual aparentemente habría perdido el control e invade el carril contrario, donde se desplazaba Mesén”, detallaron en la oficina de prensa.

El choque ocurrió cuando el tráiler ingresó al carril por el que circulaba la buseta, provocando un impacto directo que le costó la vida al conductor.

Conductor llevaba excursión de una iglesia

En la buseta viajaba una excursión religiosa, cuyas víctimas madrugaron este sábado para salir de la zona norte del país con destino a La Unión de Cartago, donde participarían en un encuentro religioso, pero el viaje terminó en tragedia.

Las autoridades judiciales señalaron que el tráiler invadió el carril de la buseta. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cortesía)

Según los reportes, el grupo había salido en horas de la madrugada desde Chachagua de San Ramón, en Alajuela, cerca de La Fortuna de San Carlos.

Los pasajeros formaban parte de una iglesia Adventista de la zona norte y se dirigían a una actividad cuando ocurrió el accidente en La Garita de Alajuela.

Tras el choque, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos, mientras que el conductor murió en el lugar.

Esta tragedia ocurrió específicamente 200 metros hacia Alajuela desde el cruce de Manolos.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, la alerta la recibieron a las 9:20 a. m.

El accidente entre una buseta y un tráiler en La Garita de Alajuela terminó en tragedia al morir el conductor de la buseta, la fatalidad ocurrió la mañana del sábado 25 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

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Tragedia en Manolos

Niña entre los heridos graves

El fuerte choque dejó además a varias personas en condición delicada, entre ellas una niña que fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Niños.

“Es una buseta que trasladaba una excursión a una actividad, colisiona contra un tráiler y se atienden cuatro personas en categoría delicada, se atiende a una niña y tenemos a cinco personas más en condición estable pero igual se van a trasladar para valoración”, detalló el teniente Sergio Bolaños, del Cuerpo de Bomberos.

Fatalidad entre buseta y tráiler

En total, los cuerpos de emergencia atendieron a cuatro personas en condición delicada, además de otras cinco en estado estable, quienes también fueron llevadas a centros médicos para su valoración.

Hubo paso regulado en el sitio por la devastadora escena que dejó el accidente.

Hasta el domingo 19 de abril anterior se contabilizaba 208 personas fallecidas por accidentes de tránsito, según datos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.