Tragedia en Alajuela: mujer pierde la vida en horrible accidente de tránsito

Una tragedia ocurrió la noche de este viernes en Alajuela, pues una mujer perdió la vida y dos hombres resultaron gravemente heridos tras ser embestidos por un carro que, en apariencia, se volcó.

Así lo dio a conocer la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el mortal incidente ocurrió a eso de las 8:58 p.m. en la urbanización Copán, en Alajuela.

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De acuerdo con la Benemérita, el reporte inicial que recibieron indicaba que un carro se había volcado y que este mismo habría atropellado a tres personas en el sitio.

A su llegada, los paramédicos atendieron a dos hombres heridos de gravedad, además abordaron a una mujer, la cual cual lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

La mujer murió en el lugar del accidente. Foto Facebook. (Facebook/La mujer murió en el lugar del accidente. Foto Facebook.)

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Los dos hombres fueron trasladados por la Benemérita en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, donde permanecen internados.

De forma preliminar, trascendió que, al parecer, el vehículo involucrado en el accidente sería un taxi.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no ha dado a conocer la identidad de la ahora fallecida ni las circunstancias que mediaron en el mortal accidente.