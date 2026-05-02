Hombre fue asesinado a balazos en los primeros minutos de este sábado

La provincia de Limón sigue siendo sacudida por hechos de sangre, el más reciente ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este sábado.

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Esta vez se trató del homicidio de un hombre, al que ejecutaron de múltiples balazos.

El hecho fue dado a conocer por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que el ataque se dio a eso de las 12:50 a.m. de este sábado en el centro de la provincia del Caribe.

El violento crimen ocurrió en el centro de Limón. Foto Archivo.

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El comité local de la Benemérita fue alertado sobre una balacera que dejó como saldo una persona herida, por lo que enviaron una ambulancia básica con personal al sitio.

A su llegada, los cruzrojistas encontraron al hombre y determinaron que ya no había nada que hacer por este, pues había fallecido a consecuencia de múltiples disparos que recibió en el pecho y el estómago.

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De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni las circunstancias que mediaron en el violento crimen.