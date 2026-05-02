“Mae, me voy a morir, me voy a morir”, el impactante video de joven baleado y de amigo que clamaba por su vida

Un impactante video que circula en redes sociales muestra cómo un joven, que fue baleado por unos sicarios murió y su amigo clamaba por ayuda mientras aseguraba que se iba a morir debido al disparo que recibió.

El video fue grabado por un hombre que usó su celular para mostrar la escena de horror ocurrida la tarde del pasado jueves en el centro de Limón, lugar donde un motociclista fue asesinado a balazos y otro quedó gravemente herido.

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El joven recibió un balazo en el pecho. (Facebook/El joven recibió un balazo en el pecho.)

En la grabación, que no compartiremos por respeto a los seres queridos de las víctimas, se observa como el hombre primero enfoca al joven asesinado, cuyo cuerpo quedó tendido al lado de su moto; luego de eso voltea su celular y se da cuenta que hay otro muchacho sentado sobre una acera a pocos metros.

El hombre se acerca a este y le pregunta si él viajaba en la otra moto que quedó tirada sobre la calle, a lo que este le responde que sí y le dice que le pegaron un balazo en el pecho, que le impide respirar.

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“Mae, me voy a morir, me duele demasiado, me voy a morir”, dice el joven, quien se retuerce de dolor en varias ocasiones.

El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI (ANI/El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI)

Varias personas acompañaron al herido durante ese momento, pidiéndole que se quedara quieto y tratara de respirar, pues este intentaba levantarse.

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Al ver que la ambulancia de la Cruz Roja aún no llegaba, y ante la grave condición del muchacho, varias personas tomaron la decisión de levantarlo y subirlo a un carro particular, el cual se encargó de llevarlo a un centro médico.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni del herido, tampoco las circunstancias que mediaron detrás del mortal ataque.