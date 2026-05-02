Sucesos

“Mae, me voy a morir, me voy a morir”, el impactante video de joven baleado y de amigo que clamaba por su vida

El ataque ocurrió cuando el ahora fallecido y el herido viajaban en motocicleta

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un impactante video que circula en redes sociales muestra cómo un joven, que fue baleado por unos sicarios murió y su amigo clamaba por ayuda mientras aseguraba que se iba a morir debido al disparo que recibió.

El video fue grabado por un hombre que usó su celular para mostrar la escena de horror ocurrida la tarde del pasado jueves en el centro de Limón, lugar donde un motociclista fue asesinado a balazos y otro quedó gravemente herido.

LEA MÁS: Sangriento homicidio deja escena de horror a la orilla de una calle

El joven recibió un balazo en el pecho.
El joven recibió un balazo en el pecho. (Facebook/El joven recibió un balazo en el pecho.)

En la grabación, que no compartiremos por respeto a los seres queridos de las víctimas, se observa como el hombre primero enfoca al joven asesinado, cuyo cuerpo quedó tendido al lado de su moto; luego de eso voltea su celular y se da cuenta que hay otro muchacho sentado sobre una acera a pocos metros.

El hombre se acerca a este y le pregunta si él viajaba en la otra moto que quedó tirada sobre la calle, a lo que este le responde que sí y le dice que le pegaron un balazo en el pecho, que le impide respirar.

LEA MÁS: Así fue la desgarradora forma en que mamá descubrió que su hija y la mejor amiga murieron en un horrible suceso

“Mae, me voy a morir, me duele demasiado, me voy a morir”, dice el joven, quien se retuerce de dolor en varias ocasiones.

El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI
El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI (ANI/El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI)

Varias personas acompañaron al herido durante ese momento, pidiéndole que se quedara quieto y tratara de respirar, pues este intentaba levantarse.

LEA MÁS: Sospechoso de lanzar a bebita de 3 meses a río por encargo de su propio padre finalmente enfrentará a la justicia

Al ver que la ambulancia de la Cruz Roja aún no llegaba, y ante la grave condición del muchacho, varias personas tomaron la decisión de levantarlo y subirlo a un carro particular, el cual se encargó de llevarlo a un centro médico.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni del herido, tampoco las circunstancias que mediaron detrás del mortal ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio LimónBaleado Limón
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.