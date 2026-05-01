Sospechoso de lanzar a bebita de 3 meses a río por encargo de su propio padre finalmente enfrentará a la justicia

Un hombre apellidado Murillo finalmente enfrentará a la justicia como sospechoso de acabar con la vida de una bebita de apenas 3 meses, a la cual lanzó a un río en la zona sur.

Según las autoridades, en apariencia, Murillo habría sido contratado por el mismo padre de la niña, un hombre apellidado Herrera, para que acabara con la vida de la bebé y de su madre, pero esta última logró sobrevivir al ataque.

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El Poder Judicial informó que tras una espera de cinco años, el próximo miércoles 6 de mayo, Murillo tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal de Pérez Zeledón para enfrentar un juicio acusado por el delito de homicidio en perjuicio de una persona menor de edad.

Los hechos por los que el sujeto será juzgado se remontan a noviembre del año 2021, específicamente en la comunidad indígena de Las Rosas, en Salitre de Buenos Aires, zona sur.

“Supuestamente, el autor intelectual de este hecho es el padre de la menor (fallecido) y, al parecer, él contrató a Murillo para darle muerte a la menor de unos tres meses edad y a su madre, esta última sobrevivió”, informó el Poder Judicial.

Murillo fue plenamente identificado por la mujer como su agresor.

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El día de los hechos, la madre de la bebé regresaba de visitar a unos familiares y decidió pasar a una finca donde labora el papá de la menor.

En el camino, la mujer habría sido interceptada por Murillo, quien la amenazó y la golpeó en la cabeza con una piedra, para luego arrebatarle a su bebé. La mujer pidió ayuda en la casa de una vecina y de esa forma dio alerta a las autoridades.

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Al día siguiente, los cuerpos de emergencia encontraron el cuerpo de la bebé en el río Mosca, al parecer, la menor fue arrastrada aproximadamente un kilómetro y falleció ahogada.

Días después de los hechos, las autoridades detuvieron a Murillo, quien fue plenamente identificado por la mujer como su atacante, y al papá de la chiquita quien, según las autoridades, falleció antes de poder ser enjuiciado.