El motivo por el que supuesto asesino serial de Limón nunca llamó la atención de posibles testigos

El hombre apellidado Forbis, alias Zapatero, quien fue detenido como sospechoso de ser un asesino en serie que habría acabado con las vidas de cuatro mujeres, pasaba prácticamente inadvertido, al punto de que durante casi 15 años nunca fue visto como una amenaza.

Esto se debe a que ese sujeto prácticamente estaba “camuflado” a simple vista, pues por su condición de calle llegó a mezclarse con el ambiente en el que vivían las mujeres que habrían sido sus víctimas, pues ellas también estaban en estado de indigencia.

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“Como están dentro del mismo entorno (Forbis y sus presuntas víctimas), los eventuales testigos lo veían como una persona habitual de la zona y no lo referían como una amenaza”, explicó Michael Soto, director interino del OIJ.

Un hombre de apellido Forbis, alias Zapatero, fue detenido como sospechoso de una serie de violaciones y homicidios en Cieneguita de Limón. (Foto: cortesía Ministerio Público/Foto: cortesía Ministerio Público)

Según Soto, Forbis se ganó el apodo de Zapatero, ya que inicialmente ese fue su oficio; sin embargo, tiempo después se le conoció como un recolector de chatarra que vivía en condición de calle y deambulaba principalmente por el sector de Cieneguita, Limón, donde entre el 2011 y el 2019 ocurrieron los homicidios de las cuatro mujeres.

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En cuanto al motivo por el que habría pasado un período de ocho años entre el tercer y cuarto homicidio, el OIJ maneja la hipótesis de que Zapatero se había trasladado a otra zona, por lo que investigan si pudo haber cometido más crímenes.

“Hay otros dos eventos que se dieron en esa misma época y zona que, por el modo de operar, son similare; sin embargo, no nos hacen match con el ADN”, destacó Soto.

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Tras ser detenido por la Policía Judicial este miércoles, el Juzgado a cargo del caso ordenó que Forbis pase 6 meses en prisión preventiva mientras es investigado por los homicidios.