¿Por qué supuesto asesino serial de Limón dejó de matar mujeres por 8 años? Esto reveló el OIJ

Un hombre apellidado Forbis, conocido como “Zapatero”, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de ser un asesino serial que habría acabado de forma despiadada con la vida de cuatro mujeres en Limón.

“Zapatero” habría cometido tres de los crímenes durante el año 2011; sin embargo, el supuesto asesino en serie habría esperado ocho años antes de perpetrar el cuarto homicidio.

Ante esta situación, surge la duda de muchos: ¿Por qué este supuesto asesino serial dejó de matar mujeres durante ocho años?

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que existen varias circunstancias que pueden explicar esta situación, principalmente porque casi todos los asesinos seriales tienen “períodos de enfriamiento”.

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“Estamos hablando de que los primeros tres casos se dan en el 2011, con períodos de actuación bastante cortos: entre el primero y el segundo hay aproximadamente 6 días; entre el segundo y el tercero hay aproximadamente cuatro meses; pero entre el tercero y cuarto hay ocho años.

“La literatura de los homicidas seriales habla de períodos de enfriamiento, pueden ocurrir varias circunstancias, como que el haya estado hospitalizado, que en este caso está descartado; que haya estado privado de libertad, que también está descartado; o que se haya movilizado hacia otra zona, que aquí es probablemente que lo haya ocurrido”, explicó Soto.

Según el director del OIJ, en todos lo homicidas seriales hay períodos muy intensos de ejecución de homicidios, pero también hay períodos de enfriamiento.

El presunto violador y homicida en serio de apellidos Forbis Jiménez, alias Zapatero, habría cometido los ataques entre enero 2011 y diciembre 2019. (Foto: cortes/Foto: cortesía)

¿Dónde pudo estar?

Ante esta situación, Soto explicó que manejan la hipótesis de Zapatero pudo abandonar la zona que acostumbraba moverse en Cieneguita, Limón, para buscar algún nuevo territorio.

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Basados en esta tesis, la Policía Judicial no descarta del todo que Forbis pudiera cometer o intentar cometer crímenes similares en otra zona del país durante esos ocho años de aparente ausencia en Cieneguita.

“Entonces estamos ubicando y haciendo un análisis general de otra zona del país donde pudo haber estado durante este período de tiempo, para tratar de analizar si hay un modo de operar similar y poderlo vincular. ese tiempo

“Hay otros dos eventos que se dieron en esa misma época que por el modo de operar son similares, sin embargo, no nos hacen match con el ADN”, destacó el jefe judicial.

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Zapatero fue descrito por las autoridades como un homicida serial-sexual-lujurioso, porque su principal intención era el ataque sexual, la violación, pero también buscaba una forma de demostrar control y poder, “que es muy típico según la literatura en los homicidas seriales”, añadió Soto.

Este jueves se dio a conocer que Forbis pasará los próximos 6 meses en prisión preventiva.