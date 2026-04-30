Tragedia golpea dos veces a familia: joven murió junto a su mejor amiga en la misma moto en la que falleció su hermano

La muerte de Maricruz Castillo Barrientos, de apenas 20 años, no solo dejó un profundo vacío entre amigos y familiares, sino que reabrió un duelo que aún estaba lejos de sanar.

La joven falleció la madrugada de este jueves junto a su mejor amiga, Naomy María Fernández Cisneros, de 23 años, luego de un violento choque ocurrido en la carretera Interamericana Sur, en Sagrada Familia de Pérez Zeledón.

Las jóvenes iban rumbo a casa. Foto: PZ Noticias (Cortes/Cortesía)

En el accidente está involucrado un conductor borracho.

Hace pocos meses, la familia de Maricruz había sufrido otra pérdida devastadora: la muerte de Moisés Aroon Vargas Barrientos, hermano mayor de Maricruz, quien falleció tras un accidente de motocicleta ocurrido el pasado 21 de diciembre en Barrio San Francisco de Asís.

Lo más doloroso para sus allegados es que Maricruz perdió la vida precisamente en la misma motocicleta que pertenecía a su hermano y que justo por ser de él, a quien tanto amó, la conservaba.

Maricruz y Naomy regresaban de un paseo en la playa y de celebrar el cumpleaños número 20 de la primera, quien había sido el miércoles 29 de abril.

Maricruz Castillo Barrientos y Naomy María Fernández Cisneros fallecidas en accidente en la Interamericana Sur (Cortesía/Cortesía)

Su tía, Maribel Barrientos, relató el dolor que atraviesa toda la familia.

“Maricruz era una muchacha alegre, de todo hacía un chiste. Era amorosa con los niños, tenía un alma muy linda con ellos. Trabajaba como niñera y le encantaban los chiquitos”, recordó.

Según contó, la joven era muy trabajadora y tenía grandes sueños pese a su corta edad.

“Ella soñaba con comprarse una casita para sus hermanitos menores, de 11 y 8 años. Como su hermano había muerto, ella ahora era la mayor de ellos. Quería salir adelante y ayudar a su mamá, quien ha sufrido mucho por la muerte de mi sobrino y ahora con esta tragedia”, relató su tía.

Maribel explicó que la pérdida ha sido especialmente devastadora porque ambos jóvenes eran los hijos mayores de su hermana.

“Han sido procesos demasiado duros. Estos sobrinos eran demasiado amados para nosotros. Para mi hermana es muy difícil enfrentar dos muertes tan seguidas en tan poco tiempo”, expresó.

El carro hizo un giro y chocó a las jóvenes. Foto: PZ Noticias (PZ Noticias/Cortesía)

La familiar describió a Maricruz como una joven amante de las motocicletas.

“Le encantaban las motos, estar rodeada de sus amigos y trabajar. Siempre buscaba salir adelante. Era una muchacha muy querida”, agregó.

Sobre la amistad entre Maricruz y Naomy, aseguró que ambas mantenían un vínculo inseparable. Ellas eran como hermanas.

“Ellas se conocieron ya grandes, pero hicieron una amistad demasiado fuerte. Vivían juntas, siempre andaban juntas, se ayudaban mutuamente en todo”, contó.

Naomy deja además a dos hijos pequeños, de 3 y 6 años, lo que ha generado aún más conmoción entre allegados, pues ella era una mamá muy dedicada.

Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las jóvenes viajaban en motocicleta en sentido norte-sur cuando, aparentemente, fueron impactadas por un pick up.

Un video de cámaras de seguridad muestra el momento exacto del accidente.

En las imágenes se observa cómo el conductor del vehículo, un hombre de apellido González, de 69 años, circulaba en sentido contrario y, tras pasar una zona peatonal, realizó de forma repentina un giro a la izquierda, invadiendo el carril por donde transitaban las jóvenes.

Debido a la cercanía, el choque fue inevitable.

Las muchachas impactaron contra el costado del automóvil y, posteriormente, fueron trasladadas al Hospital Escalante Pradilla, donde fallecieron.

El conductor fue detenido por la Policía de Tránsito luego de que la prueba de alcoholemia resultara positiva.

“La decisión de ese hombre hoy dejó destrucción en muchas vidas. No solo se llevó a nuestras muchachas, también dejó a dos niñas sin mamá y a una familia que ya venía golpeada con otra pérdida”, lamentó una amiga de las jóvenes.

Moisés Aroon Vargas Barrientos, falleció en diciembre dejando a su familia devastada, su hermana falleció hoy en otro accidente. (Cortesía/Cortesía)

Mientras ambas familias enfrentan el dolor, también solicitan ayuda económica para cubrir gastos funerarios.

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Los familiares habilitaron los siguientes números SINPE móvil:

Familia Castillo Barrientos (Maricruz): 8353-8648 y Familia Fernández Cisneros (Naomy): 7008-7691

La tragedia ha provocado una ola de solidaridad en redes sociales y en la comunidad, ya que ambas eran de Pérez Zeledón.