Desgarradores gritos de hombre que salió quemado de su casa destaparon delito que se cometía en la vivienda

Un hombre apellidado Sánchez Alfaro, de 49 años, salió de su casa en Esparza, Puntarenas, pegando gritos de auxilio, pues aseguraba que había sufrido quemaduras internas.

Los vecinos del hombre lo ayudaron y de inmediato solicitaron la ayuda de la Cruz Roja para que fuera llevado a un centro médico.

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En un principio todos pensaban que se había tratado de algún tipo de accidente, pero poco después se reveló que el hombre sufrió dichas quemaduras por un presunto delito que estaba cometiendo dentro de su casa.

Así lo dio a conocer Recope, indicando que esta situación ocurrió el pasado domingo en el Tejar de Esparza, lugar en el que se descubrió que Sánchez, al parecer, estaba robando combustible, el cual guiaba hasta el interior de su casa por medio de una toma ilegal.

El hombre fue detenido poco después en el hospital al que había sido llevado. (Recope/El hombre fue detenido poco después en el hospital al que había sido llevado.)

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“La Fuerza Pública revisó la vivienda para descartar algún derrame o riesgo de incendio y confirmó que en el lugar había indicios de robo de combustible, por lo que se coordinó con Recope y las autoridades judiciales para las diligencias correspondientes.

“El lunes 27 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la vivienda y decomisó 210 litros de combustible, así como estañones, pichingas y una manguera de alta presión, equipo que sería utilizado para la extracción ilegal”, detalló Recope.

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En el hospital en el que se encontraba Sánchez se descartó que este hubiera sufrido una lesión de gravedad, por lo que poco después recibió la visita de unos policía que se lo llevaron para la respectiva Fiscalía.

“Mediante una ampliación del allanamiento, el martes 28 de abril, el equipo especializado de Recope intervino un túnel de aproximadamente 10 metros de largo, el cual permitía que la manguera conectada a la toma ilegal ingresara por una pared hasta un recinto de la vivienda para llenar los recipientes con combustible de manera ilegal. Tanto el túnel como la toma fueron eliminados”, destacó Recope.