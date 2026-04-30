Pedirán medidas contra sospechoso de ataque donde murió papá y balearon a hijo de 3 años

La Fiscalía Adjunta de Liberia solicitará medidas cautelares en contra de un hombre de apellido Cruz, quien figura como sospechoso de participar en el asesinato de Jefferson Céspedes Martínez, y dejar gravemente herido su hijo de tres años.

Jefferson Yanpol Céspedes Martínez, de 22 años, asesinado de múltiples balazos cuando jugaba con su hijo de 3 años en Liberia, el domingo 26 de abril del 2026. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

La audiencia se realizará ante el Juzgado Penal de Liberia, aunque hasta el momento no se ha definido la hora en que se conocerá la solicitud planteada por el Ministerio Público.

Según la investigación, Cruz habría viajado desde Filadelfia hasta Guardia de Liberia en compañía de otro hombre que aún no ha sido identificado. Una vez en las cercanías de la vivienda de la víctima, el ahora detenido presuntamente permaneció en los alrededores mientras su acompañante ingresó a la casa.

Las autoridades sospechan que el segundo implicado se dirigió hasta una habitación donde Jefferson Céspedes se encontraba con su hijo en brazos. En ese sitio, el atacante habría disparado en al menos ocho ocasiones contra el hombre, causándole la muerte de forma inmediata.

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En medio del tiroteo, una de las balas alcanzó al menor de edad, quien fue trasladado de emergencia a un centro médico de la zona y posteriormente remitido al Hospital Nacional de Niños, donde permanece internado bajo atención especializada.

Tras el crimen, la Fiscalía ordenó una serie de diligencias al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las cuales permitieron ubicar a Cruz cerca de la escena del homicidio.

Posteriormente, se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde las autoridades localizaron un vehículo que podría haber sido utilizado en el ataque, así como droga y varias prendas de vestir.

El caso se tramita por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Las autoridades buscan al segundo sospechoso involucrado en el ataque armado.