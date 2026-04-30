Video cambia versión del brutal crimen en Chomes y revela quién llevaba el puñal

Un inesperado giro surgió en la investigación del espantoso homicidio ocurrido en Chomes, Puntarenas, luego de que apareciera otro ángulo de las cámaras de seguridad que grabaron toda la escena.

En las nuevas imágenes se observa que el joven que murió era quien llevaba un puñal oculto entre la pretina de su pantaloneta y el cuerpo. Además, iba sin camisa y con una gorra cubriendo parte de su rostro.

Él fue identificado como Víctor Julio Zúñiga Patiño, de 18 años.

Según se aprecia en las grabaciones, Víctor Julio se acercó hasta otro hombre de apellidos Martínez García, de 41 años, quien iba caminando por el lugar e incluso segundos antes dio un aplauso con sus manos.

En ese momento, Martínez notó que Víctor Julio se le acercaba y, en una rápida acción, le arrebató el puñal que llevaba, para luego herirlo en múltiples ocasiones.

Un sujeto de apellidos Martínez García, de 41 años, es sospechoso del homicidio de Víctor Julio Zúñiga Patiño, de 18 años, luego de que le quitara un puñal que Zúñiga llevaba. Foto: MSP (MSP/MSP)

Víctor Julio cayó al suelo gravemente herido y, en medio de su agonía, vio cómo Martínez García escapaba del sitio.

De acuerdo con el OIJ, el Víctor Julio sufrió heridas en el torso izquierdo y derecho, además del pecho y la espalda.

Tras la agresión, oficiales de la Fuerza Pública de Puntarenas lograron detener a Martínez García a unos 400 metros del lugar del homicidio, aproximadamente 40 minutos después de ocurrido el ataque.

Según información policial, el detenido tiene antecedentes que incluyen tres partes policiales por violencia doméstica y tenencia de droga entre los años 2021 y 2025.

Además, registran dos causas adicionales por abandono de incapaces y tentativa de homicidio correspondientes al periodo 2013-2014.

El sospechoso permanece en celdas de la Fuerza Pública a la espera de ser presentado ante las autoridades judiciales.

Homicidio quedó grabado

Varias cámaras de seguridad captaron el momento en que ocurrió un brutal homicidio en Chomes, en Puntarenas, la mañana de este miércoles 29 de abril.

El ataque ocurrió a las 9:22 a. m. y quedó registrado desde distintos ángulos. En las imágenes se observa a cuatro hombres cerca del sitio, uno de ellos sin camisa, quien se acercó caminando hasta donde estaba el agresor.

Según se aprecia en los videos, el otro hombre reaccionó de forma violenta y, utilizando un objeto filoso, comenzó a apuñalarlo en múltiples ocasiones en el abdomen.

Las cámaras también muestran a varios hombres que salen corriendo para intentar intervenir y evitar la tragedia, mientras el agresor huye del lugar y otros empiezan a perseguirlo.

La víctima, gravemente herida, habría alcanzado a ver esa escena antes de fallecer en el sitio.

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Varias cámaras de seguridad captaron el momento en que ocurrió un brutal homicidio en Chomes, en Puntarenas, la mañana de este miércoles 29 de abril del 2026. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Jorge Matamoros, coordinador de la Cruz Roja, explicó que la alerta ingresó hasta las 9:41 a. m.

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“Al llegar a la escena se ubica a esta persona con múltiples heridas de arma blanca, sin signos vitales”, manifestó Matamoros.