Inamu rompe el silencio sobre detención de funcionario sospechoso de intentar violar a hija de 14 años

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) rompió el silencio con relación a la detención de uno de sus funcionarios, quien figura como sospechoso de abusar e intentar violar a su hija menor de edad.

El sospechoso es un hombre apellidado Rivera, quien fue detenido por las autoridades la noche del pasado martes, cuando se encontraba estacionado dentro de su carro en La Uruca, San José.

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Este jueves, por medio de un comunicado de prensa, el Inamu se refirió a lo sucedido indicando que se enteraron de la detención de Rivera por medio de la prensa, pues a la fecha no han recibido ninguna notificación judicial.

“No obstante, a nivel interno, ya se tomaron las acciones administrativas que en derecho corresponden. Nuestra política es de cero tolerancias a conductas o comportamientos violentos.

El Inamu indicó que ya tomaron medidas a nivel administrativo.

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“Desde el Instituto Nacional de las Mujeres continuamos promoviendo la denuncia de todo tipo de violencia contra las mujeres”, indicó el Inamu en el mencionado comunicado.

En cuanto al caso contra Rivera, la autoridades lo investigan como sospechoso de abusar sexualmente e intentar violar a su propia hija de 14 años.

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Según trascendió, el funcionario, en apariencia, habría amenazado a la muchacha para que esta no revelara su edad, ni la relación familiar que había entre ambos.

A raíz de estos hechos, el Juzgado Penal a cargo del caso ordenó que Rivera pase los próximos tres meses en prisión preventiva.