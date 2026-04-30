Celebración terminó en tragedia: joven murió en accidente después de festejar su cumpleaños junto a su mejor amiga

Lo que inició como un paseo entre amigas terminó convertido en una tragedia que hoy enluta a dos familias en Pérez Zeledón.

Las dos jóvenes que fallecieron en el accidente ocurrido la madrugada de este jueves en la carretera Interamericana Sur, regresaban de un paseo y de cantarle cumpleaños a una de ellas, cuando se dio el violento choque que acabó con sus vidas.

Una de las víctimas fue identificada como Maricruz Castillo Barrientos, quien justamente venía de celebrar sus 20 años, que cumplió el miércoles. La otra fallecida es Naomy María Fernández Cisneros, de 23 años, madre de dos menores de 3 y 6 años.

Ambas vecinas de Pérez Zeledón.

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Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas viajaban en motocicleta en sentido norte-sur cuando, al parecer, fueron impactadas por un vehículo que intentaba incorporarse a la vía en el sector de Sagrada Familia, en Pérez Zeledón.

Ellas fallecieron en el centro médico.

Las jóvenes fallecida viajaban en una moto. Foto Waze (cortesía/cortesía)

El conductor del automóvil, un hombre de apellido González, de 69 años, fue detenido por la Policía de Tránsito luego de que la prueba de alcoholemia resultara positiva, situación que ha generado indignación entre allegados y conocidos de las víctimas.

Una amiga cercana de ambas aseguró que las jóvenes mantenían una amistad muy fuerte y prácticamente siempre estaban juntas. La noticia, dijo, ha provocado enojo y profundo dolor entre quienes las conocían.

“La decisión de ese hombre hoy trajo dolor para dos familias, y hasta para la de él. Para los bebés de Naomy. Ellas eran muchachas buenas, no se metían con nadie, muchachas de familia, y nos dejó con este dolor en el alma porque no podemos entender lo que está pasando en las calles”, expresó.

La allegada también recordó con tristeza que el miércoles debía ser un día de alegría para Maricruz.

“Ayer era un día feliz para Mari porque era su cumpleaños y terminó en desgracia. Lo que sabemos fue que fue a la playa y luego le cantaron, yo solo la saludé. Los médicos las atendieron en el hospital, pero nada se pudo hacer. Qué desesperación”, agregó.

La muerte de ambas jóvenes ha generado una ola de mensajes de despedida y solidaridad hacia sus familias en redes sociales, especialmente por la situación de los dos hijos pequeños que deja Naomy.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar responsabilidades en este fatal accidente.