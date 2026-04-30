Detienen a hombre sospechoso de usar correo electrónico para un fin muy perverso

Un hombre apellidado Matamoros, de 30 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de cometer un perverso delito, para el cual habría usado el correo electrónico.

De acuerdo con la Policía Judicial, Matamoros figura como sospechoso del aparente delito de producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.

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Por este motivo es que la mañana de este jueves la Sección Especializada contra el Cibercrimen ejecutó un allanamiento para detenerlo en su casa, ubicada en Guacimal de Puntarenas.

“Esta investigación inició meses atrás, cuando los agentes judiciales, mediante herramientas especializadas, lograron determinar la existencia de un usuario en Internet que aparentemente estaba utilizando un servidor de correo electrónico y otras plataformas para difundir material de abuso sexual infantil a usuarios que se encontraban fuera del país”, detalló el OIJ.

El sospechoso fue detenido en Guacimal de Puntarenas. Foto OIJ. (OIJ/El sospechoso fue detenido en Guacimal de Puntarenas. Foto OIJ.)

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A raíz de esta situación, los agentes de Cibercrimen procedieron con las investigaciones correspondientes para individualizar al sospechoso y establecer su domicilio.

“Por esta razón, se coordinó con la Fiscalía correspondiente para allanar la vivienda del sospechoso, donde se procedió con su detención. Durante el registro del inmueble, se logró ubicar y decomisar evidencia relevante para esta investigación”, agregó el OIJ.

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Las autoridades informaron que esta acción policial forma parte de la Operación Aliados por la Infancia, la cual es internacional y en la cual participan más de 15 países de Latinoamérica, y tiene como objetivo la lucha contra la producción, tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil.