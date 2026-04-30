Autoridades tomaron esta medida con “Zapatero”, supuesto asesino serial que causó terror en Limón

Las autoridades dieron a conocer las medidas que tomaron con un hombre apellidado Forbis, conocido como Zapatero, quien es señalado como un presunto asesino serial de mujeres que causó terror en Limón.

El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género logró que el Juzgado Penal de Limón ordenara que Forbis fuera sacado de las calles por un largo periodo.

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“Seis meses de prisión preventiva cumplirá un hombre de apellido Forbis, a quien se le atribuye la violación y homicidio de una mujer, en Cieneguita, Limón”, indicó la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, Zapatero habría cometido los delitos el 28 de diciembre del 2019. Ese día se encontró el cuerpo sin vida de la víctima, a la orilla de la playa.

Un hombre de apellido Forbis, alias Zapatero, fue detenido como sospechoso de una serie de violaciones y homicidios en Cieneguita de Limón. (Foto: cortesía Ministerio Público/Foto: cortesía Ministerio Público)

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Sin embargo, ese no es el único crimen que se le atribuye a Forbis, quien es perfilado por la autoridades como un presunto asesino en serie, esto por la modalidad en la que habría operado.

De acuerdo con las autoridades, por medio de muestras genéticas lograron vincular a Zapatero con el caso del 2019 y los homicidios de tres mujeres ocurridos en el 2011, en Cieneguita, Limón.

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“El imputado fue vinculado al caso luego de que se lograra establecer su participación por medio de pesquisas científicas analizadas en el laboratorio de genética forense, las cuales arrojaron importantes coincidencias en los perfiles genéticos suyo y de la víctima”.

El OIJ dio a conocer que las víctimas son cuatro mujeres de entre 27 y 50 años, todas en condición de vulnerabilidad, con problemas de adicción y situación de calle.