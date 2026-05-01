Pecho de Rata “apareció” en una fiesta en Limón pese haber sido extraditado a Estados Unidos

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, volvió a ser noticia en las últimas horas, esto debido a que “apareció” en una fiesta en Limón pese a que fue extraditado a Estados Unidos.

La aparición de López en dicha fiesta se dio de forma virtual, por medio de una videollamada que este habría realizado con una tableta desde el centro penal en el que se encuentra encerrado en territorio estadounidense.

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El hecho salió a la luz este jueves luego de que se difundiera un video de la mencionada actividad, en la que una persona grabó cómo uno de los participantes mantenía una videollamada a través de su celular con Pecho de Rata, a quien se le veía muy contento.

Pecho de Rata enlazado desde Estados Unidos a una fiesta. (Cortesía/La Nación)

En apariencia, el hombre que hacía de Dj en la fiesta le dice a López: “Eso que usted está haciendo ningún mae que está aquí en Reforma lo hace”.

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El mencionado video generó polémica en nuestro país, debido a que muchos pensaban que López estaba completamente aislado del exterior.

Pecho de Rata "apareció" en fiesta en Limón

Sin embargo, Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó a los medios que, tras hacer una consulta a la DEA, se aclaró que en algunas cárceles de Estados Unidos los reos tienen acceso a una tableta con internet, siempre y cuando puedan pagar por ese servicio.

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Además, destacó que todo ese tipo de comunicaciones son monitoreadas y vigiladas por las autoridades estadounidenses, por lo que lo hecho por López no infringe la ley de ese país.

Pecho de Rata y el exmagistrado Celso Gamboa se convirtieron en los primeros costarricenses en la historia en ser extraditados a Estados Unidos. La extradición de ambos se realizó el pasado 20 de marzo.