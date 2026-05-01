Sangriento homicidio deja escena de horror a la orilla de una calle

Una vez más, la provincia de Limón se convirtió en escenario de un hecho de violencia, pues la tarde de este jueves un hombre fue asesinado a balazos y su cuerpo quedó tendido a la orilla de una calle.

El atroz hecho ocurrió en el centro de Limón, específicamente en el barrio Trinidad, ingresando al parque Asís Esna.

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De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido; solo se sabe que se trataba de un hombre que viajaba en una motocicleta al momento del ataque.

La versión preliminar que manejan las autoridades señala que el hombre, en apariencia, habría sido interceptado por otros sujetos, quienes le habrían disparado en múltiples ocasiones.

El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI (ANI/El cuerpo del ahora fallecido quedó al lado de una motocicleta. Foto ANI)

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Fotografías que circulan en redes sociales, y que no mostraremos por respeto a los seres queridos del ahora fallecido, muestran la motocicleta del hombre tirada a la orilla de la calle, mientras que su cuerpo quedó tendido a un lado de esta, cerca del caño de una acera.

Al momento del ataque, varias personas se encontraban cerca de donde se dieron los balazos; afortunadamente, ninguna de estas resultó herida, pero varias estaban muy asustadas por lo sucedido.

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Las autoridades mantienen un operativo en la zona para tratar de dar con algún sospechoso.