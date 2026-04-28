Joven de 17 años es sospechoso de asesinar a colegial en Heredia

Un joven de tan solo 17 años fue detenido por las autoridades como sospechoso de participar en el atroz homicidio de un colegial, ocurrido la tarde de este lunes en Heredia.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual confirmó que la víctima de este crimen también era un muchacho de 17 años.

La Policía Judicial informó que los hechos ocurrieron a eso de las 4:25 p.m. de este lunes en Heredia, específicamente en la localidad de San Francisco.

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“Sobre la dinámica de los hechos, lo que se maneja de manera preliminar es que, al parecer, la víctima iba caminando por vía pública, específicamente por el sector de Los Sauces, cuando aparentemente fue interceptado por al menos dos sujetos, quienes le habrían disparado en reiteradas ocasiones”, detalló el OIJ.

Un adolescente de apellidos Rojas de 17 años, fue asesinado en Heredia. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

De acuerdo con las autoridades, el colegial falleció de forma inmediata debido a tres disparos que recibió en el pecho y en el muslo derecho.

El OIJ destacó que poco después del mortal ataque, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a un joven de 17 años, quien es sospechoso de participar en el crimen del colegial.

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Este martes, el Colegio Técnico Profesional de Guararí usó su perfil de Facebook para despedir al joven, quien cursaba el décimo grado en esa institución.

“El cuerpo docente, administrativo y la comunidad estudiantil del CTP Guararí expresan su más profundo pesar por el fallecimiento del estudiante.

“Su partida deja un vacío en nuestra institución, donde será recordado por su presencia, esfuerzo y compañerismo. Nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando nuestras oraciones y brindando nuestro apoyo solidario.

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“Con fe, confiamos en que Dios lo ha recibido en su reino y le concede el descanso eterno. Que el Señor fortalezca y brinde consuelo a su familia, y que la luz perpetua brille para Jeremy”, publicó el CTP de Guararí.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.