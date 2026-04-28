Narco Caro Quintero vuelve a ser noticia en nuestro país por este insólito motivo

El nombre de Rafael Caro Quintero, conocido popularmente como “el Narco de Narcos” volvió a sonar en nuestro país por un insólito hecho.

Para tranquilidad de todos, Quintero sigue detenido en Estados Unidos, donde espera enfrentar un juicio en marzo del 2027 acusado de varios delitos como narcotráfico y el homicidio de un agente de la DEA.

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El nombre del conocido narcotraficante sonó de nuevo en nuestro país a raíz de un decomiso hecho la noche de este lunes por la Fuerza Pública y la Policía Municipal de San José, cuyos oficiales decomisaron un paquete de droga que tenía como portada una fotografía de Quintero.

Este fue el paquete de droga decomisado. foto PMSJ (PMSJ/El decomiso se realizó en el centro de San José. foto PMSJ)

Junto a la foto del Narco de Narcos viene escrito “Made in Colombia” y “Lo mejor de Caro Quintero”.

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En cuanto al decomiso, las autoridades informaron que este se realizó en un vehículo que se encontraba en el centro de San José.

“Tras la inspección realizada por nuestra unidad canina, se detectaron más de 600 gramos de marihuana comprimida en su interior. Como resultado de esta intervención, se detuvo a un individuo vinculado al caso.

El decomiso se realizó en el centro de San José. foto PMSJ (PMSJ/El decomiso se realizó en el centro de San José. foto PMSJ)

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“Seguimos trabajando de manera articulada para reforzar la seguridad y combatir el delito en nuestra ciudad”, informó la Policía Municipal.

Por lo general, las agrupaciones narco suelen “marcar” los paquetes de droga como una forma de identificarlos.