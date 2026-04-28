El tenebroso fanatismo que hallaron en casa de Moti, hermano de Mufasa

Un inquietante fanatismo fue uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades durante los allanamientos contra alias Moti, hermano del fallecido narco conocido como Mufasa.

En una de las viviendas intervenidas, los agentes encontraron una imagen de la Santa Muerte rodeada de dólares enrollados, evidencia que reflejaría la devoción que el sospechoso mantenía por esta figura ligada en múltiples ocasiones al mundo criminal.

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Entre los hallazgos en el sitio del operativo está una estatua a la Santa Muerte rodeada de dinero. (MSP/MSP)

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Un patrón que se repite

Las autoridades han detectado elementos similares en otros operativos recientes contra bandas criminales del país.

Uno de esos casos ocurrió el pasado 14 de abril, cuando durante allanamientos contra la organización de Los Maruja, en Cartago, se halló una mesa con dos figuras de Jesús Malverde, conocido popularmente como el Robin Hood sinaloense o el llamado santo de los narcos.

Altares y figuras extrañas

Otro hallazgo ocurrió el 25 de marzo anterior, cuando en un operativo contra alias Gordo Julio las autoridades encontraron un altar compuesto por velas, flores marchitas y distintas figuras relacionadas con la muerte.

Todo estaba colocado sobre una especie de mesa, utilizada, aparentemente, para rituales.

Este tipo de hallazgos comienzan a preocupar a los cuerpos policiales, debido a la frecuencia con la que aparecen en investigaciones relacionadas con estructuras de narcotráfico y grupos violentos.

Ahora, el caso de Moti vuelve a poner sobre la mesa estos tenebrosos símbolos ligados al mundo criminal.