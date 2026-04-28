Moti, hermano de Mufasa, sobrevivió a atentado y ahora cayó como líder narco en Puntarenas

Un hermano del narco conocido como Mufasa sobrevivió a un atentado de muerte y ahora terminó en manos de la Policía de Control de Drogas (PCD), señalado como el nuevo líder de una violenta estructura narco en Caldera, Puntarenas.

Se trata de un sujeto de apellidos Rojas Rodríguez, alias Moti, quien fue detenido este martes durante una serie de 23 allanamientos ejecutados por las autoridades.

Sobrevivió a atentado y asumió liderazgo

Según la investigación, Moti tomó el control de la organización criminal tras el asesinato de su hermano, de apellidos Garbanzo Rodríguez, alias Mufasa, ocurrido el 15 de agosto de 2025 en un bar en Santa Ana.

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PCD ejecuta 23 allanamientos en Puntarenas contra red que pertenecía a alias Mufasa, asesinado en agosto de 2025 en Santa Ana. (MSP /MSP)

Las autoridades aseguran que el cambio de liderazgo provocó divisiones internas y una ola de violencia dentro del grupo criminal.

Incluso, el propio Moti fue víctima de un atentado del que logró sobrevivir.

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Lo consideran más violento que Mufasa

El director de la PCD, Stephen Madden, aseguró que se trata de una organización extremadamente peligrosa.

“Es una estructura sumamente violenta”, manifestó.

Las autoridades investigaban a Moti desde marzo de 2024 y lo señalan como el cabecilla de operaciones ligadas al narcotráfico y narcomenudeo en sectores de Caldera, Barranca y Chacarita.

Así operaba la organización

La banda fue originalmente liderada por Mufasa, un sujeto oriundo de Pavas, con vínculos con organizaciones criminales como las de alias Indio, Los Paveños y Los Myrie.

Según la investigación, Mufasa expandió el negocio del narcomenudeo hacia Puntarenas y se habría apropiado de viviendas para utilizarlas como puntos de venta de droga.

“Conocido como Mufasa, Chepe, Paveño tenía su centro de operaciones en Pavas y barrios del sur con diferentes estructuras criminales”, explicó Madden.

Guerra interna dejó varios muertos

La lucha por el control de la organización dejó al menos tres personas fallecidas:

Garbanzo Rodríguez, alias Mufasa, asesinado en agosto de 2025

Vargas Montero, alias Pingo, asesinado en noviembre de 2025

Cordero Mora, asesinado el 20 de diciembre de 2025

La estructura criminal estaba conformada por hombres y mujeres jóvenes de entre 18 y 33 años.