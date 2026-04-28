Tres días de angustia para familia de muchacha de 23 años de quien no hay un solo rastro

La desaparición de una joven de 23 años mantiene en angustia a sus familiares, quienes aseguran que no es normal perder contacto con ella durante tantos días.

La muchacha fue identificada como Estefani Dayana González Jiménez, vecina de Coto Brus, en la zona sur del país.

La vieron por última vez el sábado

Según la información judicial, la última vez que se tuvo rastro de la joven fue el pasado sábado 25 de abril.

Sin embargo, la denuncia por su desaparición fue presentada hasta este lunes 27 de abril ante las autoridades.

LEA MÁS: El tenebroso fanatismo que hallaron en casa de Moti, hermano de Mufasa

Estefani Dayana González Jiménez, vecina de Coto Brus, en la zona sur del país, está desaparecida desde el sábado 25 de abril del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El caso quedó en manos de los agentes del OIJ de Coto Brus, quienes realizan diligencias para tratar de ubicar a la joven y esclarecer qué ocurrió.

LEA MÁS: Defensa de Celso Gamboa pide aplazar juicio por 120 días por lo complicado del caso

De acuerdo con allegados, no es habitual que Estefani desaparezca o deje de comunicarse con su familia, situación que aumenta la preocupación.

Las autoridades solicitan colaboración de la población para dar con su paradero.

Cualquier información puede brindarse de manera confidencial a la línea gratuita del OIJ 800-8000-645.