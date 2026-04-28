Defensa de Celso Gamboa pide aplazar juicio por 120 días por lo complicado del caso

La defensa del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez solicitó a un tribunal federal de Estados Unidos atrasar fechas importantes en el proceso que se sigue contra él en ese país.

La petición fue presentada por su abogado, Rafael de la Garza, ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

El abogado alega que el caso es complejo y necesita tiempo para analizarlo, por lo que quiere una prórroga de 120 días.

En la moción se pide aplazar la audiencia previa al juicio, programada para el 27 de mayo, así como el inicio del juicio con jurado fijado para el 1.° de junio. Además, se solicitó mover la fecha límite para un eventual acuerdo de culpabilidad, establecida para el 1.° de mayo.

Gamboa fue extraditado a Estados Unidos y realizó su primera comparecencia el pasado 24 de marzo del 2026, mientras que su abogado fue designado oficialmente el 31 de ese mismo mes.

El abogado de Celso Gamboa pidió atrasar los procesos para poder analizar el expediente. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

Otro de los detalles que mencionó el abogado fue que es complicado, al ser la primera persona costarricense extraditada a los Estados Unidos.

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El defensor indicó que el expediente es complejo y que se espera una gran cantidad de pruebas por revisar, así como diligencias que deben desarrollarse en Costa Rica. También subrayó que se trata de un caso inusual, al ser la primera extradición desde el país hacia Estados Unidos.

La Fiscalía Federal no se opuso a la solicitud que hizo el abogado; ahora habrá que esperar la resolución del juez.

Gamboa fue extraditado el 20 de marzo junto con el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.