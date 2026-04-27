Tierno momento entre padre e hijo fue destruido por sicario que entró hasta el cuarto a cumplir encargo

Lo que era un momento de amor entre padre e hijo terminó en tragedia y se repitió el horror de las balas contra un niño.

Esta vez las víctimas fueron Jefferson Yanpol Céspedes Martínez, de 22 años, quien estaba jugando en el cuarto con su pequeño de 3 años cuando ambos fueron atacados a balazos.

El violento hecho ocurrió la tarde de este domingo 26 de abril en La Guardia de Liberia, Guanacaste, cuando un hombre encapuchado irrumpió en la vivienda de las víctimas.

De acuerdo con el OIJ, esta otra agresión ocurrió a eso de las 4 p. m.

Jugaban juntos cuando llegó el atacante

Según el relato de la familia, el agresor entró directamente hasta el cuarto donde Jefferson compartía con su hijo y, sin mediar palabra, abrió fuego.

El joven recibió múltiples impactos de bala, mientras que el niño, que estaba a su lado, resultó gravemente herido.

La víctima falleció tras recibir disparos en el tórax, la espalda y los brazos.

Jefferson Yanpol Céspedes Martínez, de 22 años, asesinado de múltiples balazos cuando jugaba con su hijo de 3 años en Liberia, el domingo 26 de abril del 2026. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

Puertas abiertas y más familiares dentro

Al momento del ataque, las puertas de la casa estaban abiertas. Adentro también se encontraban la pareja de Céspedes y dos niñas más, hijas de la mujer, quienes sobrevivieron a la agresión.

La versión fue confirmada por Ashlly Céspedes, hermana de la víctima, quien relató lo ocurrido tras recibir una llamada de su cuñada.

“Yo andaba en Santa Cruz, me dijeron que un hombre encapuchado entró y llegó hasta el cuarto, a mi cuñada no le hicieron nada ni a las niñas”, contó.

La familia asegura que Jefferson no tenía problemas con nadie y destacaron la relación cercana con su hijo.

“Mi sobrino era todo para mi hermano, inseparables, mi hermano era un buen papá, él no se metía con nadie, más bien evitaba los problemas, nunca nos dimos cuenta que tuviera problemas”, expresó su hermana.

El joven laboraba en un hotel, donde se encargaba de atender a los huéspedes, entre sus funciones se encargaba de llevar paños a los clientes.

El caso sigue bajo investigación, mientras el país permanece consternado por un nuevo hecho de violencia que golpea a una familia y deja a un niño luchando por su vida.

“Un vehículo llegó hasta la vivienda del ofendido y una persona no identificada disparó contra la víctima y fue declarada sin signos vitales en la escena”, indicaron las autoridades.

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Así le salvaron la vida a niño

La rápida intervención médica y un traslado especializado, fueron claves para salvarle la vida al niño de apenas 3 años.

El pequeño fue trasladado cerca de las 11 p.m. de este domingo 26 de abril al Hospital Nacional de Niños, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El doctor Carlos Jiménez, director del centro médico, explicó que el chiquito fue operado de emergencia.

“Se le hizo una intervención quirúrgica que inicialmente salva la vida del niño”, detalló el especialista.

Al pequeño lo llevaron en condición delicada al hospital Nacional de Niños. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

Además de la cirugía, el traslado fue otro factor clave en la atención oportuna del niño.

El equipo de traslado aéreo se movilizó hasta el hospital de Liberia para apoyar al personal médico local y garantizar que llegara en las mejores condiciones posibles.

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El director del hospital indicó que el niño se mantiene en condición delicada, aunque dentro de ese estado está estable.

Desde su ingreso y hasta las 7 a. m. de este lunes, no ha requerido nuevas intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, los médicos son cautelosos y aseguran que no se puede cantar victoria, ya que será necesario esperar, al menos, una semana para evaluar su evolución, debido a las posibles complicaciones que puede generar una herida de bala en el abdomen.

En lo que llevamos de este año ya son tres niños atendidos por el hospital de Niños consecuencia de las balas.

Lamentablemente, el jueves 24 de abril anterior, murió un niño de 12 años, al ser atacado de múltiples balazos en Esparza, Puntarenas, en un ataque dirigido a su papá, Róger Rosales Rodríguez, de 41 años.